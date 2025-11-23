Espana agencias

Sánchez pide en el G20 más control sobre la inteligencia artificial ante el impacto sobre el mercado laboral

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido ante los líderes del G20 más control y supervisión sobre la inteligencia artificial para reducir el riesgo de las nuevas amenazas que puede plantear su uso, por ejemplo en el mercado laboral.

En la segunda jornada de la cumbre que se lleva a cabo en Johannesburgo (Sudáfrica), el jefe del Ejecutivo también ha señalado que ante la demanda creciente de minerales críticos, imprescindibles para la industrialización verde, deben evitar que su explotación suponga una fuente de desigualdad.

Durante su intervención en la última jornada de trabajo de la cumbre, bajo el título 'Un futuro justo para todos, minerales críticos, trabajo decente e inteligencia artificial", Sánchez ha señalado que una tecnología tan poderosa, en referencia a la IA, no se puede dejar al azar y debe servir para fortalecer las democracias, no para debilitarlas.

En este sentido , ha pedido una regulación internacional de esta materia, con un papel importante de Naciones Unidas, para lidiar con los riesgos globales que puede generar y distribuir sus beneficios de manera justa.

En la misma línea, ha advertido de los efectos que los procesos de automatización y digitalización pueden tener sobre el mundo del trabajo y ha abogado por reforzar la negociación colectiva y la protección local así como invertir en formación para los trabajadores. El objetivo, ha afirmado, es construir mercados laborales inclusivos que garanticen la dignidad de las personas.

Respecto a los materiales raros Sánchez ha advertido que su demanda se está incrementando a medida que se desarrolla la industrialización verde, pero no puede suponer una fuente de fragmentación y desigualdad. Así, ha pedido regular las cadenas de suministro para una economía global equilibrada.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Maíllo (IU) reivindica que su candidatura en Andalucía es un "golpe en la mesa" audaz: "Demuestra que no nos resignamos"

Maíllo (IU) reivindica que su

Nevenka, primera denunciante de acoso sexual en política, en una charla del Congreso contra la violencia machista

Nevenka, primera denunciante de acoso

El PP admite que tiene que "conectar" con los jóvenes en plena pujanza de Vox: "Tenemos que hacer mucho más"

El PP admite que tiene

La AN juzgará desde el lunes a Jordi Pujol por el enriquecimiento presuntamente ilícito de su familia

La AN juzgará desde el

De los Santos (PP) ve probable que el presidente se siente en un banquillo por corrupción: "La X se llama Pedro Sánchez"

De los Santos (PP) ve
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moreno Bonilla se queda sin

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

Rechazada la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana venezolana: la Justicia concluye que sus antepasados no fueron expulsados en 1492

Reclaman una indemnización por un accidente de tráfico y su aseguradora lo recurre: la Justicia exime a Catalana Occidente de pagar al considerar insuficientes las pruebas

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del

Sebastián Ramírez, abogado: “Más del 90% de solicitudes de incapacidad permanente son rechazadas por la Seguridad Social”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Las claves de la presidenta del BCE para una UE independiente económicamente: “El mundo no se detendrá para Europa”

DEPORTES

Unión FC, el equipo gestionado

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa