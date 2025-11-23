Moreno: "Sánchez está decidido a sacrificar la convivencia para seguir en el poder"

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha afimado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "está decidido a sacrificar la convivencia para seguir en el poder" y que, en estos momentos, "una parte de la convivencia está en juego". "Veo riesgos, un nivel de crispación política que se ha trasladado a una parte de la sociedad que no es bueno. La única alternativa que tiene para mantenerse en el poder es movilizar al máximo el bloque ideológico y, al mismo tiempo, impermeabilizarlo del resto de ideas".

Así lo expresa en una entrevista en La Razón, recogida por Europa Press, cuestionado al respecto. "La violencia verbal que hay en las redes sociales, en el ámbito político y la colonización de las instituciones me preocupa: si desaparece el centro y los espacios de moderación, de encuentro entre los españoles, iremos hacia un país de división, de confrontación, y volveremos a los fantasmas del pasado".

Frente a esta situación, "soy partidario de combatirlo con buenas prácticas. Creo que, a veces, convence más no solo la razón sino el respeto y la sonrisa". Sin embargo, "frente a esa actitud claramente amenazante y, además, tan chulesca, despótica muchas veces, es difícil ir con una sonrisa. Al PP sólo le queda una alternativa para combatir democráticamente al sanchismo: ser duro y fuerte. Pero, a veces, no hay que caer en su trampa, porque donde nos quiere llevar es precisamente ahí".

Moreno, que ha vuelto a referirse a la opción que, en su opinión, representa el PP andaluz, como una tercera vía que "evita la crispación y falta de respeto", y llega a acuerdos con el PSOE o "fuerzas que son muy dispares", ha señalado que a Sánchez "no le interesa llegar a ningún acuerdo con el PP, sino que va a alimentar el conflicto". En este sentido, "a eso nos ha llevado el propio marco del sanchismo, a un modelo de difícil convivencia, de enfrentamiento e ingobernabilidad; por eso, la estabilidad es clave", añade el máximo dirigente del PP andaluz.

Al hilo de esto último, Moreno remarca en la entrevista que en Andalucía, "o sacamos una mayoría de estabilidad o como falte un escaño, vas a depender de un grupo político --en alusión directa a Vox-- que no querrá asumir responsabilidades de gobierno porque sabe que les obliga a enfrentarse a su programa".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD EN ANDALUCÍA

El presidente de la Junta de Andalucía se refiere de nuevo al problema de la "infrafinanciación" de 1.500 millones y critica que la ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, "ocho años después no es que no nos haya dado los 4.000 millones, es que ni siquiera ha concretado el fondo de compensación para nivelar nuestra comunidad autónoma: eso me molesta".

Moreno incide en el hecho de que la sanidad es un problema que requiere de un "gran acuerdo" del Sistema Nacional de Salud, y de una financiación "adecuada", que por parte del Estado "se nos ha negado". Montero puso la sanidad "patas arriba y la destrozó", mientras que "nosotros hemos incrementado su presupuesto en casi un 50% y tenemos un 27% más de profesionales sanitarios". Aun así, "frente a este gran esfuerzo", hay problemas "estructurales" para los que "harían falta 25.000 millones para resolverlos de manera rápida".

Por último, en lo que al ámbito sanitario se refiere, el presidente autonómico señala que es necesario un Servicio Andaluz de Salud que sea más ágil en la contratación, mucho más transparente y más digitalizado; por eso está en marcha una transformación profunda que mejorará la asistencia general".

'CASO MASCARILLAS'

Cuestionado sobre el denominado 'Caso Mascarillas', que investiga el presunto cobro de 'mordidas' a través de contratos irregulares efectuados a través de la Diputación, y por el que su presidente, Javier Aureliano García, ha presentado su renuncia después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordase este su puesta en libertad con medidas cautelares tras prestar declaración judicial, Moreno ha destacado que se ha actuado "con una agilidad absoluta y de manera ejemplar".

"Con una nota de prensa, sin auto, sin una sentencia, sin un atestado, en 48 horas nosotros suspendimos de militancia a los afectados y ya han dejado sus cargos institucionales. Estamos a la espera de lo que diga el juez y del recorrido que tenga. Seremos transparentes y contundentes, como siempre lo hemos sido ante este tipo de hechos", subraya el presidente de los populares andaluces.

Por último, en relación con el horizonte electoral y la posibilidad de que Sánchez convoque los comicios con los andaluces, Moreno tiene claro que el presidente del Ejecutivo central lo hará "cuando a él más le interese, como ha hecho siempre". "Si coinciden las elecciones, perfecto, ningún temor; es más, la fortaleza que tiene el PP andaluz, no sólo con el Gobierno autonómico sino con el peso institucional, sin duda alguna contribuirá al cambio de España".