Morant pide "conocer la verdad" sobre la dana ante las comparecencias mañana de Camarero y Mompó en el Congreso

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha reclamado "conocer la verdad" ante las comparecencias de mañana de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024.

En ese sentido, Morant ha asegurado que tanto Mompó como Camarero o el candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el resto de líderes del PP y la ultraderecha "conforman un mismo grupo que no nos vale": "Tienen que asumir las consecuencias de su nefasta gestión e irse para no volver a repetir la historia".

Al respecto, ha señalado que Susana Camarero, vicepresidenta primera del Consell y responsable de las residencias, "nos ocultó que había estado en el CECOPI a las 17.00 horas y que se ausentó 40 minutos después porque se fue a entregar unos premios".

"Nos ocultó también que había recibido un WhatsApp a las 14.40 horas en el que se le advertía que los barrancos estaban a punto de colapsar y, sobre todo, nos ocultó que el servicio de teleasistencia no había asistido el día de la Dana a las personas que dependían de ese servicio", ha señalado Morant, que ha recalcado: "37 personas con servicio de teleasistencia de la Generalitat no fueron avisadas y murieron la tarde de la dana". Por ello, ha asegurado que Susana Camarero "es otro ejemplo de que no fue solo Mazón, sino que la tarde de la dana todo el Consell no estuvo y abandonó a la población".

"MÚLTIPLES VERSIONES"

Por otra parte, Morant ha recordado las "múltiples versiones de Vicent Mompó, tantas como las que ha dado Mazón" y ha señalado que "estuvo sentado en el CECOPI y desde luego que no ayudó a salvar a la ciudadanía".

"Sí que hizo un aviso, llamó a su hermana para que avisara a su madre y a su mujer de lo que estaba ocurriendo", ha destacado Morant que ha preguntado a Mompó que "si sabía que había peligro por qué no avisó a las madres, hermanas y mujeres de todos los valencianos y valencianas". "Entendemos que ha dado falso testimonio y que, además, también incumplió su deber de socorro, no advirtió y no hizo nada", ha concluido.

