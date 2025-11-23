Espana agencias

Maíllo (IU) defiende en Ourense que "los incendios se apagan en invierno" y afea la "dejación de funciones" de la Xunta

Guardar

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido este domingo en Ourense que "los incendios se apagan en invierno, no en verano" y ha lamentado la "dejación de funciones" de la Xunta respecto a la prevención, así como la "privatización de la gestión de los bosques".

Así lo ha señalado ante los medios en declaraciones previas a un encuentro sobre gestión forestal organizado por Esquerda Unida en Ourense, donde Maíllo ha alertado de que "se ha desviado el foco sobre el debate de la prevención de incendios", lo que puede derivar, según ha denunciado, "en que se repitan".

"Creo que si no hay alerta sobre unos incendios que han causado el destrozo del 15% de la superficie de la población de Ourense, no la va a haber nunca", ha esgrimido Maíllo. En este contexto, ha detallado las propuestas planteadas por su formación a este respecto, y que van desde "un plan de trabajo garantizado vinculado a la reforestación y al cuidado de la masa forestal".

Pero también a la prevención de incendios, que supondría a nivel estatal, según ha desgranado, "un millón de contratos laborales a 1.500 euros de salario y, por tanto, un 1% del PIB".

"Es el momento de poner otra vez en el foco la prevención, no cuando la desgracia de miles de hectáreas quemadas se haya producido. Creo que demostramos también que tenemos que estar en lo que hay que estar, hay una construcción mediática sobre hechos abstractos y nosotros queremos estar en lo concreto", ha concluido.

"LA XUNTA NO TIENE PENSADO CAMBIAR NADA"

Por su parte, María Gago, miembro de la dirección nacional de Esquerda Unida, ha explicado que el objetivo del encuentro de este domingo era "poner en común líneas de actuación e ideas para la gestión forestal, para que no vuelva a ocurrir lo del pasado verano en Galicia".

En este contexto, el coordinador de Esquerda Unida en Galicia, Lino Costas, ha recordado que las medidas que hay que tomar "son conocidas por todos", como la recuperación del bosque autóctono, la prevención, poner medios de extinción adecuados, la recuperación de la ganadería extensiva, entre otras.

Sin embargo, ha lamentado que "la Xunta no tiene pensado cambiar nada" ya que, tal y como ha recordado, "el 17 de noviembre de este mismo mes despidieron a casi mil bomberos forestales, parece que no entendieron eso de que los incendios se apagan en invierno".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bernabé asegura que hay "mujeres gobernando con políticas machistas" y afea que CCAA del PP "echen gasolina todo el día"

Bernabé asegura que hay "mujeres

Sánchez celebra mantener vivo el G20 y defiende que renunciar al multilateralismo sería "un error histórico"

Sánchez celebra mantener vivo el

El PSOE-A apunta a Juanma Moreno como el "colaborador necesario" para "tapar la podredumbre" del PP en Almería

El PSOE-A apunta a Juanma

Unas 200 personas según el Ayuntamiento de Barcelona protestan ante la Jefatura de Via Laietana por su uso policial

Unas 200 personas según el

Morant pide "conocer la verdad" sobre la dana ante las comparecencias mañana de Camarero y Mompó en el Congreso

Morant pide "conocer la verdad"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez mantiene su versión

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 24 de noviembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: sigue la final de la Copa Davis en vivo

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español