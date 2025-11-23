Maíllo (IU) defiende en Ourense que "los incendios se apagan en invierno" y afea la "dejación de funciones" de la Xunta

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha defendido este domingo en Ourense que "los incendios se apagan en invierno, no en verano" y ha lamentado la "dejación de funciones" de la Xunta respecto a la prevención, así como la "privatización de la gestión de los bosques".

Así lo ha señalado ante los medios en declaraciones previas a un encuentro sobre gestión forestal organizado por Esquerda Unida en Ourense, donde Maíllo ha alertado de que "se ha desviado el foco sobre el debate de la prevención de incendios", lo que puede derivar, según ha denunciado, "en que se repitan".

"Creo que si no hay alerta sobre unos incendios que han causado el destrozo del 15% de la superficie de la población de Ourense, no la va a haber nunca", ha esgrimido Maíllo. En este contexto, ha detallado las propuestas planteadas por su formación a este respecto, y que van desde "un plan de trabajo garantizado vinculado a la reforestación y al cuidado de la masa forestal".

Pero también a la prevención de incendios, que supondría a nivel estatal, según ha desgranado, "un millón de contratos laborales a 1.500 euros de salario y, por tanto, un 1% del PIB".

"Es el momento de poner otra vez en el foco la prevención, no cuando la desgracia de miles de hectáreas quemadas se haya producido. Creo que demostramos también que tenemos que estar en lo que hay que estar, hay una construcción mediática sobre hechos abstractos y nosotros queremos estar en lo concreto", ha concluido.

"LA XUNTA NO TIENE PENSADO CAMBIAR NADA"

Por su parte, María Gago, miembro de la dirección nacional de Esquerda Unida, ha explicado que el objetivo del encuentro de este domingo era "poner en común líneas de actuación e ideas para la gestión forestal, para que no vuelva a ocurrir lo del pasado verano en Galicia".

En este contexto, el coordinador de Esquerda Unida en Galicia, Lino Costas, ha recordado que las medidas que hay que tomar "son conocidas por todos", como la recuperación del bosque autóctono, la prevención, poner medios de extinción adecuados, la recuperación de la ganadería extensiva, entre otras.

Sin embargo, ha lamentado que "la Xunta no tiene pensado cambiar nada" ya que, tal y como ha recordado, "el 17 de noviembre de este mismo mes despidieron a casi mil bomberos forestales, parece que no entendieron eso de que los incendios se apagan en invierno".