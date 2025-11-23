Espana agencias

La condena a García Ortiz centrará el Pleno de control del Congreso, con PP y Vox pidiendo cuentas a Sánchez y Bolaños

El PP y Vox quieren aprovechar la sesión de control al Gobierno del próximo miércoles en el Congreso para pedir cuentas al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y, en el Pleno siguiente, forzarán sendas votaciones sobre este asunto.

En concreto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará a Sánchez "quién va a pedir perdón a los españoles" tras la inhabilitación de García Ortiz por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Y es que el presidente del Gobierno, en una rueda de prensa en Bruselas hace casi un año, negó credibilidad a la causa contra el García Ortiz y se pregunto públicamente "¿Quién va a pedir disculpas al fiscal general". Después, cuando ya había empezado el juicio volvió a proclamar en una entrevista la inocencia del ahora condenado.

Además, el PP ha puesto el foco en Bolaños, a quien la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, quiere preguntar si "ha llegado el momento de que asuma su responsabilidad como ministro de Justicia".

LA VERDAD SE HA ABIERTO PASO

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, aspira a que el ministro le confiese si cree que "la verdad se ha abierto paso" en el caso del fiscal general, cuya inocencia el Gobierno, con Sánchez a la cabeza, ha defendido desde el inicio del procedimiento. El pasado mes de enero, Bolaños usó la expresión "la verdad se abrirá paso" para defenderle.

Y también la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz, ha registrado una pregunta para la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que le dará pie para restregar al Gobierno la sentencia contra García Ortiz. "¿Hasta cuándo van a seguir degradando la imagen de España?", reza textualmente.

Asimismo, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro quiere pedir cuentas a Bolaños por esta cuestión, con una pregunta similar a la de Feijóo: ¿"Va a pedir el Gobierno expresamente perdón a los españoles?".

Pero, además de estas preguntas y de que otros diputados puedan referirse a la condena a García Ortiz en sus debates con el Gobierno, tanto el PP como Vox han decidido dedicar a este asunto las interpelaciones que defenderán el miércoles en la sesión de control.

Y DOS DEBATES

En concreto, el PP quiere que el Gobierno rinda cuentas "por el deterioro sin precedentes" al que, a su juicio, "ha sometido a las instituciones del Estado", en particular, a tras la sentencia condenatoria al máximo responsable del Ministerio Público. De su lado, Vox quiere que detalle las medidas que va a poner en marcha tras la decisión del Supremo.

Estas dos interpelaciones darán lugar a sendas mociones que se debatirán y votarán en la siguiente sesión plenaria, la segunda semana de diciembre, y en la que PP y Vox podrían proponer la reprobación de Bolaños.

