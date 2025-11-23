Espana agencias

Gallardo promete recuperar la Consejería de Igualdad y velar por la "corresponsabilidad real" si vence en las urnas

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado que si gana en las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre recuperará la Consejería de Igualdad, suprimida por el Gobierno de PP y Vox, al tiempo que ha lamentado el "debilitamiento" de la red de apoyo a las mujeres en los últimos años.

Lo ha hecho en el marco de un acto público celebrado este domingo en Cáceres con motivo del 25N, Día internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en el cual han participado la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé.

Durante su intervención, el líder de los socialistas en la región ha criticado un "retroceso inaceptable" en materia de derechos y políticas públicas que, ha subrayado, también se palpa en cómo "la derecha y ultraderecha han deshumanizado servicios esenciales" como los centros de 24 horas para víctimas de violencia sexual.

Concretamente, Gallardo se ha referido al de Mérida, asegurando que dicho centro ha sido relegado a "los sótanos del hospital" de la capital autonómica, algo que los socialistas han calificado de "espacio indigno".

PARAR EL "RETROCESO"

El candidato socialista, también ha garantizado este domingo que si gana su formación en los comicios del 21 de diciembre, el PSOE "volverá a situar la igualdad en el centro de la acción política" con acciones de refuerzo del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) para que el mismo "llegue a todos los rincones" de la región y, en especial, "al mundo rural, donde aún existen situaciones de maltrato oculto".

Igualmente, instando a dejar de hablar de la "conciliación" en pro de "trabajar por una corresponsabilidad real y efectiva", así como por unas pensiones y salarios "dignos", el candidato socialista también ha insistido en que las brechas de género siguen "muy presentes" a nivel salarial o de temporalidad en la región.

A renglón seguido, tras defender que "la igualdad sin inversión no es posible y la igualdad sin red no protege", Gallardo se ha dirigido a organizaciones feministas de la región, algunas presentes en el acto como Malvaluna o Mujeres en Zonas de Conflicto, reivindicándolas como "aliadas imprescindibles de la sociedad".

De hecho, se ha mostrado tajante al manifestar que, en caso de llegar a la Presidencia de la Junta de Extremadura, el "nuevo tiempo político" de la región "se construirá con ellas y con todas las mujeres que sostienen la lucha por la libertad y la justicia".

En esa línea, el socialista ha defendido que la política del PSOE "siempre ha sido determinante" para lograr avances, como la ley de igualdad, la ley contra la violencia machista, la ley del aborto o la reforma electoral que garantiza listas cremalleras.

Por otro lado, resaltando que "con el Gobierno del PP se ha metido en las instituciones extremeñas a quienes niegan la violencia machista", pese a que, ha recordado, la presidenta Guardiola manifestó no tener intención de pactar con quienes lo hacían, Gallardo se ha referido a los comicios del 21 de diciembre como una "oportunidad" para "parar el retroceso".

"Le faltó una llamada de Madrid y un ultimátum: 'o gobiernas con ellos o la que te apartas eres tú. Prefirió gobernar y no apartarse para mantener la dignidad", ha rememorado considerando que el adelanto electoral en la región es producto de "una imposición" de los 'populares' desde Madrid.

Finalmente, insistiendo sobre dicha cita que los extremeños tienen con las urnas el próximo mes, Gallardo ha advertido que "lo que está en juego" en ella es "elegir entre seguir avanzando o continuar retrocediendo" para, seguidamente, mostrarse "convencido" de que el 21 de diciembre "Extremadura le va a decir a Guardiola que se tome el turrón en casa por Navidad".

