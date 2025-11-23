Espana agencias

El PSOE-A apunta a Juanma Moreno como el "colaborador necesario" para "tapar la podredumbre" del PP en Almería

Guardar

El secretario de Organización del PSOE de Almería, José Nicolás Ayala, ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "ha sido el colaborador necesario para tapar la podredumbre del Partido Popular en Almería". Así, ha señalado que el presidente andaluz ha permitido que "personas investigadas en el caso Mascarillas fuesen en las listas electorales y que ocuparan cargos institucionales".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, el secretario de Organización almeriense ha lamentado este domingo, seis días después de que la Unidad Central Operativa (UCO) destapara el "mayor caso de corrupción del PP de Almería", la "falta de respuesta" del líder andaluz, y ha asegurado que "ni da explicaciones ni pide disculpas ni es contundente".

De esta forma, el socialista ha puesto el foco en la situación de los alcaldes de Fines y Tíjola, quienes continúan en sus cargos pese a la investigación en curso, y ha señalado que "es inaceptable que estas dos personas implicadas, a las que se le acusa de posibles delitos muy graves, sigan gestionando los caudales públicos de sus municipios".

En relación, Ayala ha concretado los hechos que rodean a ambos regidores, puesto que "uno fue detenido y puesto en libertad con cargos y medidas cautelares", y el otro, "llamado a declarar por su vinculación a empresas que están siendo investigadas".

El secretario ha sido "especialmente duro" al referirse al alcalde de Fines, quien "ha pasado directamente de los calabozos a su despacho en el Ayuntamiento", y ha precisado que se trata de un regidor al que "la UCO cazó con casi 120.000 euros en efectivo, llevados y escondidos en la funda de una almohada".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el caso del alcalde de Tíjola, quien además ostenta "altas responsabilidades en la Diputación Provincial como titular del área de captación de fondos europeos".

Por ello, el portavoz socialista ha instado a Juanma Moreno a pasar "de las palabras a los hechos", y ha considerado que existe un "pacto de silencio" sellado por el PP andaluz ante cuestiones sobre el por qué de las dimisiones del presidente y vicepresidente de la Diputación y la incertidumbre de la misma determinación en los dos alcaldes.

Para finalizar, ha concretado que desde su formación quieren conocer "qué ha ocurrido en el seno de nuestras instituciones y con el dinero que debía estar destinado a la mejor calidad de vida de los almerienses", y ha reiterado que la gestión de esta crisis demuestra que el presidente de la Junta "tapa desde hace años y justifica los casos de corrupción de su partido".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez celebra mantener vivo el G20 y defiende que renunciar al multilateralismo sería "un error histórico"

Sánchez celebra mantener vivo el

Maíllo (IU) defiende en Ourense que "los incendios se apagan en invierno" y afea la "dejación de funciones" de la Xunta

Maíllo (IU) defiende en Ourense

Unas 200 personas según el Ayuntamiento de Barcelona protestan ante la Jefatura de Via Laietana por su uso policial

Unas 200 personas según el

Morant pide "conocer la verdad" sobre la dana ante las comparecencias mañana de Camarero y Mompó en el Congreso

Morant pide "conocer la verdad"

El PP llevará al Congreso la rebaja del IVA de la carne, el pescado o los huevos para ayudar a las familias

El PP llevará al Congreso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez mantiene su versión

Pedro Sánchez mantiene su versión sobre García Ortiz: “Creo en la inocencia del fiscal general”

La Justicia confirma que no hubo despido en la negativa de El Corte Inglés a reincorporar a una trabajadora en excedencia

Moreno Bonilla se queda sin su Día de la Bandera: no encuentra empresa que por 4.600 euros le organice los fastos de la segunda fecha más importante de Andalucía

Lo que España se juega en Extremadura: PP, PSOE y Vox empiezan a pintar el nuevo mapa en la última batalla política del año

El Puerto de Mallorca declara la guerra a los chicles que dejan los turistas y contrata una empresa capaz de limpiar 4.500 en seis horas

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 23 noviembre

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 24 de noviembre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Iberia denuncia ante las autoridades el robo de datos personales de sus clientes a través de un ciberataque

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

España - Italia, en directo:

España - Italia, en directo: sigue la final de la Copa Davis en vivo

Florentino Pérez, sobre el ‘caso Negreira’ y el Barcelona: “No es normal que hayan pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones durante 17 años”

Unión FC, el equipo gestionado por deportistas de élite: “Nos permite seguir vinculados a la competición desde otras áreas tras retirarnos”

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español