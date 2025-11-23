Espana agencias

El PP llevará al Congreso la rebaja del IVA de la carne, el pescado o los huevos para ayudar a las familias

El PP ha anunciado que presentará en el Congreso una proposición de ley para pedir la rebaja del IVA en la carne, pescado o huevos para ayudar a las familias que ven "como con su salario no llegan a final de mes".

"Cuando analizamos la cesta, observamos como desde que gobierna Sánchez se ha incrementado en más de un 38%. Incluso hay productos como la carne y el pescado que han subido un 45% o los huevos que han subido un 78%", ha señalado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, que asegura que Sánchez se niega a aplicar las proposiciones que salen adelante de esta materia.

La proposición, según Bravo, contempla el descenso del 10 al 4% del IVA para la carne y el pescado, mientras que para los productos básicos y frescos piden que descienda del 4 al 0%. "Esa es la manera que tenemos de ayudar a las familias a que lleguen a ese final de mes de una manera más fácil en la cesta de la compra", ha indicado.

Bravo ha criticado que estos problemas a Sánchez le preocupan "poco o nada", igual que tampoco le preocupa "no tener apoyos parlamentarios para no sacar los presupuestos por tercer año o que los trenes no lleguen a tiempo". "A Sánchez no le preocupa que España se apague o que la inversión extranjera no confíe en España. A él lo que le preocupa es atacar a los jueces y a las instituciones con el objetivo de tapar la condena al fiscal general del estado y los más de 30 personas de su entorno que están implicados en casos de corrupción", ha señalado.

Asimismo, asegura que España es el segundo país con peor dato en riesgo de pobreza infantil de Europa y apunta que desde que Sánchez está en La Moncloa los españoles han perdido poder adquisitivo, frente a Portugal que ha mejorado en ocho puntos.

Por su parte, el líder del partido Alberto Núñez Feijóo en un vídeo que ha publicado este domingo en su perfil de TikTok ya avanzaba algunos detalles de esta propuesta. "Hace tiempo que aprobamos en el Congreso de los Diputados bajar el IVA de la carne, del pescado y las conservas porque han subido más de un 40%. El Gobierno no ha hecho caso. Y ahora también hay que sumar otros productos como los huevos que han subido un 78%", ha afirmado Feijóo.

El líder del PP ha manifestado que volverán a tramitar la propuesta "para que se vote" porque, tal y como apunta, "bastante complicado está todo como para que con más y más impuestos se lo pongan aún más difícil a quienes solo quieren llegar a fin de mes".

"Hay recomendaciones para distraerse, y está bien, pero permitidme que hoy las mías sean para poder vivir", sentencia Feijóo en el vídeo.

