El PP admite que tiene que "conectar" con los jóvenes en plena pujanza de Vox: "Tenemos que hacer mucho más"

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha admitido que su partido tiene que "conectar" con los jóvenes y "hacer mucho más", una reflexión que realiza en plena pujanza y crecimiento de Vox, sobre todo entre la juventud.

En una entrevista concedida a Europa Press, De los Santos ha asegurado que el PP "a veces" se centra en "explicar" a los jóvenes "todo lo que se tiene que convertir en materia legislativa para hacer mejor sus vidas" pero se "olvidan" de que "hay que conectar con ellos con otras herramientas".

"Sí, lo reconozco, tenemos que hacer mucho más, tenemos que conectar con ellos. Y no en el qué, porque saben que los defendemos mejor que ninguna otra opción, que pensamos más en ellos que nadie, sino en el cómo", ha reconocido, al ser preguntado si cree que el PP tiene que hacer más ante el crecimiento de Vox entre los jóvenes.

A su entender, el PP debe apostar por "más cercanía" con los jóvenes y "mucha más presencia en las universidades". Eso sí, ha insistido en que el partido de Alberto Núñez Feijóo "sí que piensa en sus necesidades" y está trabajando, por ejemplo, en "un plan de formación profesional suficientemente profundo para que les asegure un futuro", algo que, según ha dicho, "el PSOE les niega".

El vicesecretario del PP ha indicado que lo que pasa es que a ese partido "le sale todo gratis". A su entender, "cuando uno no gobierna y solamente hace titulares", cayendo "en muchos casos" en el "exabrupto" conecta "casi siempre con el joven".

"Todos hemos sido jóvenes y estamos deseando tener al Cid campeador defendiendo nuestras materias", ha enfatizado, para reiterar que "todo es mucho más fácil" cuando un partido "dice pocas cosas, las repite muchas veces y no tiene el desgaste de la gestión".

VOX DEJÓ LOS GOBIERNOS EN CCAA PARA QUE NO LE PASARA COMO A CS

Ante el ascenso de Vox que recogen las encuestas, De los Santos ha asegurado que la formación que lidera Santiago Abascal "abandonó" los gobiernos autonómicos del PP ante el temor de que le pudiera ocurrir como a Ciudadanos.

"¿Se acuerda de que existía un partido que se llamaba Ciudadanos que ya no pinta nada y que también se creían que iban a ser los reyes de África? Pues mire, no. No tenían ni idea. Vendían teorías que ni ellos se creían y cuando se pusieron a gestionar, pues ¿qué hicieron? Casi todo mal y ahí los resultados", ha exclamado, para añadir que Vox ha pensado: "Ostras, que esto fue lo que le pasó a Ciudadanos".

En cuanto a si cree que el PSOE perderá voto femenino en las próximas elecciones generales, De los Santos ha señalado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera que las mujeres "van a apoyar mayoritariamente su proyecto es que ha perdido todo contacto con la realidad", aludiendo a lo que ha ocurrido con la ley del 'solo sí es sí' o las conversaciones machistas que han trascendido entre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

Así, ha afirmado que "las mujeres no quieren puteros" ni quieren "estar cada vez más desprotegidas". "Las mujeres estáis hartas de que os utilicen en todos los aspectos, de que abusen de vosotras y también de que para casi todo pongan vuestra defensa por delante de sus mentiras", ha aseverado.

De los Santos ha criticado las declaraciones de Pedro Sánchez este verano asegurando que cuando haya elecciones las mujeres mayoritariamente volverá a votar al PSOE. A su entender, el jefe del Ejecutivo "concatena mentiras una detrás de otra" y sus "frases" son "un chiste".

"NO CREO QUE VOX SEA HOMÓFOBO"

Al ser preguntado si cree que Vox es un partido homófobo, De los Santos lo ha rechazado, si bien ha señalado que es una formación que "se equivoca en muchos de sus presupuestos sociales". A su entender, en "esa escalada insoportable por ver qué burrada dicen que parezca más llamativa, en ocasiones le faltan el respeto a mucha gente".

"No creo que sea homófobo, creo que muchas veces es irrespetuoso con la causa LGTBI y que cuando queman banderas como la arcoiris están agrediendo a personas probablemente sin querer que no nos lo merecemos", ha aseverado.

Ante el hecho de que Pedro Sánchez quiera agotar la legislatura y si teme que esa espera se haga larga para los votantes de centroderecha, De los Santos ha indicado que el electorado de centroderecha está "deseando" que llegue a Moncloa Alberto Núñez Feijóo "para que devuelva la esperanza" a España.

"El señor Sánchez es un impresentable porque esta legislatura no se ha aprobado ni un solo presupuesto general del Estado", ha lamentado, subrayando que en este momento "no cuenta con el apoyo" del Congreso aunque al presidente del Gobierno "le da exactamente igual".

Según el vicesecretario del PP, Sánchez "ni cree en la democracia ni cree en el PSOE", un partido que en su día le "echó". "Y quiere ser el presidente de la cosa para el día siguiente de marcharse, que el PSOE esté muerto. Él no es un hombre socialista. Él solamente cree en él, y luego en él, y si acaso un poco más en él. Y cuando le llamamos narcisista, estamos quedándonos cortos", ha finalizado.