Bernabé asegura que hay "mujeres gobernando con políticas machistas" y afea que CCAA del PP "echen gasolina todo el día"

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha advertido este domingo de que existen mujeres "gobernando con políticas machistas" en el país, al tiempo que ha afeado que en comunidades "donde gobierna la derecha a sus anchas" estén "todo el día echando gasolina".

En concreto, la secretaria socialista se ha referido a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, criticando que al asumir el liderazgo del Ejecutivo autonómico suprimió la Consejería de Igualdad por la actual Secretaría General de Igualdad y Conciliación.

"Ella llega a la presidencia de la Junta de Extremadura y dice, pues me cargo la Consejería de Igualdad porque para mujer ya estoy yo", ha espetado Bernabé durante su intervención en un acto público con motivo del 25N, Día internacional de la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se ha llevado a cabo en Cáceres bajo el lema "un maltratador no es un buen padre".

Al mismo, también han acudido la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró; el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y representantes de asociaciones feministas de la región, como Malvaluna o Mujeres en Zonas de Conflicto.

COMBATIR MÁS VIOLENCIAS "EXTREMAS"

Convencida de que a dichas mujeres "hay que afearles más que a nadie" que "ejerzan el machismo en la política" porque, ha considerado, "aceptan recortar a quienes sostienen el sistema", Bernabé ha lamentado que en "muchas comunidades autónomas donde gobierna la derecha a sus anchas, están todo el día echando gasolina" cuando "dicen que las asociaciones son chiringuitos" o cuando "eliminan las consejerías de Igualdad".

En esa línea, tras remarcar que "el negacionismo machista mata", como, ha lamentado, se ha demostrado con las tres mujeres asesinadas en Extremadura este año y las, al menos 38, a nivel nacional, la socialista ha avanzado que desde el Ejecutivo central pretenden "seguir avanzando" en la lucha contra otras violencias.

Específicamente, Bernabé ha puesto el foco en la trata de personas y la prostitución como violencias que ha calificado de "extremas", "crueles" y "duras", reivindicando la importancia de que el país consiga "por fin" tener una ley de abolición de la prostitución.

"No hay violencia más cruel que la que usa a las mujeres como si fuéramos mercancía, la que usa nuestros cuerpos", ha recalcado advirtiendo que desde su formación se va a "pelear" y "trabajar" por conseguirlo.

Finalmente, tras reconocer que el país tiene una "deuda" con ese movimiento feminista que ha hecho posible la reciente renovación del pacto de Estado contra la violencia de género, la secretaria de Igualdad socialista se ha mostrado "orgullosa" del partido en que milita porque, ha garantizado, "hoy el PSOE es mucho más feminista" y porque "practica la política feminista" desde su propia organización, hoy en manos de Rebeca Torró.