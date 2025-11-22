Espana agencias

Zapatero alaba la "creatividad e innovación" de Martínez y asegura que el PSOE va a ganar las elecciones en CyL

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha alabado al secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, porque tiene "cuatro mayorías propias, pero tiene algo, además, que es personalidad propia, identidad, aporta, suma, es creativo e innovador", que es lo que "necesita la Comunidad".

Durante el acto de clausura de la IV Escuela de Gobierno del PSOE que se ha celebrado en Salamanca, Zapatero ha asegurado, además, que los socialistas van "a ganar estas elecciones en Castilla y León".

"Hasta ahora hemos aceptado la tarea de oposición sin ira, pero ahora Carlos tiene un proyecto para Castilla y León", ha sostenido Zapatero, quien ha asegurado que se va a volcar en su campaña por cómo va el país y porque los dos valores "más importantes son la lealtad con tus ideas y los que te han apoyado y la humildad, que es la auténtica libertad".

Antes de referirse a la situación política de Castilla y León, Zapatero se ha referido al hecho de que han pasado 50 años desde que murió Franco y es "obligado reflexionar sobre ello". "Resumo los 50 años, son los mejores de la historia de España, de la democracia, pero es que no ha habido un país en el mundo que haya progresado y mejorado tanto como España en ese tiempo", ha subrayado.

Además, en su discurso ha hecho un reconocimiento a todos los partidos políticos y a los sindicatos por lo que hicieron y cómo afrontaron la Transición, a la vez que ha reconocido a las personas que están en las 6.000 fosas comunes que dejó la Guerra Civil y el Franquismo y a sus familias.

"Gracias a la Ley de la Memoria podemos sentirnos más dignos como país. Era un deber de la Democracia permitir a esas familias que sepan dónde están los suyos para tener una gran reconciliación definitiva. Hemos cumplido", ha reflexionado el expresidente del Gobierno.

En cuanto a la situación política nacional, Zapatero ha señalado que la derecha "no va contra Pedro Sánchez, ni contra el 'sanchismo', va contra la España que sube el salario mínimo, que es capaz de defender la paz frente a la derecha en Gaza, y la que afirma el conocimiento, la ciencia y la Ilustración".

Finalmente, ha subrayado que los socialistas tienen "una fundada esperanza en el futuro de España y en el presente", al tiempo que ha ironizado con que "todas las comunidades que gobierna el PP van bien, pero España va mal". "Eso es que tienen un problema con las matemáticas", ha zanjado.

