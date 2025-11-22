Espana agencias

Sánchez mantiene una bilateral con el primer ministro de Vietnam y coinciden en reforzar la cooperación regional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro bilateral este sábado con el primer ministro de Vietnam Pham Minh Chính en los márgenes de la cumbre del G20 en la que ambos han coincidido en reforzar la cooperación en los respectivos bloques regionales, la Unión Europea y la ASEAN.

Sánchez y su homólogo vietnamita también se han mostrado de acuerdo en que la complejidad del momento actual, puede ser una oportunidad para ser más autosuficientes, y reforzar la confianza mutua frente a los retos actuales, según indican fuentes de Moncloa.

Además, han destacado la oportunidad para mejorar la colaboración entre ambos países en áreas como el comercio, la innovación y las inversiones.

El jefe del Ejecutivo espera mantener más reuniones bilaterales con líderes durante la jornada de este sábado y los próximos días, aprovechando su presencia en la cumbre del G20 que se lleva cabo en Sudáfrica y posteriormente la cumbre Unión Africana- Unión Europea que comienza el lunes 24 de noviembre en Luanda (Angola).

