Planas asegura que Montero "está capacitada" y que tiene un proyecto de "la nueva Andalucía" de cara a las elecciones

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado este sábado en Córdoba, antes de asistir al Comité provincial del PSOE, la "importancia" del año electoral que encara Andalucía para que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sea la próxima presidenta de la Junta porque, a su juicio, "está capacitada, porque tiene un proyecto y porque los socialistas somos los que hemos creado la nueva Andalucía".

Así lo ha trasladado Planas en una atención a los medios, donde ha remarcado que se está celebrando "los 50 años de España en libertad" y los 40 años de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas y que "sólo se comprende la Andalucía actual gracias a la tarea realizada por los socialistas", ha defendido.

En este sentido, el ministro ha expuesto que el Gobierno del PP y la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en lo único que se ha notado es en el declive de los servicios públicos fundamentales y especialmente en sanidad", y que, frente a ello, según ha afirmado, está el modelo del Gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez, "que ha transferido a Andalucía en estos últimos siete años 54.000 millones de euros más que en los siete años de Mariano Rajoy con el PP, hasta alcanzar una cifra de 169.000 millones de euros".

"Está muy clara la apuesta del Gobierno de España por el avance de Andalucía y por reforzar los servicios públicos. Pero aquí, con más dinero y con la mayor financiación de la historia, tenemos los servicios públicos peor que nunca gracias al PP", ha manifestado Planas.

Finalmente, el ministro de Agricultura ha afeado que "no tiene sentido" que el Gobierno de Moreno rechace la quita de la deuda ofrecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hubiera supuesto 5.500 millones de financiación adicional para nuestra tierra, y "se ha negado a ello por seguir con la confrontación", ha concluido.