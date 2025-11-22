Espana agencias

Planas asegura que Montero "está capacitada" y que tiene un proyecto de "la nueva Andalucía" de cara a las elecciones

Guardar

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha resaltado este sábado en Córdoba, antes de asistir al Comité provincial del PSOE, la "importancia" del año electoral que encara Andalucía para que la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sea la próxima presidenta de la Junta porque, a su juicio, "está capacitada, porque tiene un proyecto y porque los socialistas somos los que hemos creado la nueva Andalucía".

Así lo ha trasladado Planas en una atención a los medios, donde ha remarcado que se está celebrando "los 50 años de España en libertad" y los 40 años de la firma del tratado de adhesión de España a las Comunidades Europeas y que "sólo se comprende la Andalucía actual gracias a la tarea realizada por los socialistas", ha defendido.

En este sentido, el ministro ha expuesto que el Gobierno del PP y la gestión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "en lo único que se ha notado es en el declive de los servicios públicos fundamentales y especialmente en sanidad", y que, frente a ello, según ha afirmado, está el modelo del Gobierno de España y del presidente Pedro Sánchez, "que ha transferido a Andalucía en estos últimos siete años 54.000 millones de euros más que en los siete años de Mariano Rajoy con el PP, hasta alcanzar una cifra de 169.000 millones de euros".

"Está muy clara la apuesta del Gobierno de España por el avance de Andalucía y por reforzar los servicios públicos. Pero aquí, con más dinero y con la mayor financiación de la historia, tenemos los servicios públicos peor que nunca gracias al PP", ha manifestado Planas.

Finalmente, el ministro de Agricultura ha afeado que "no tiene sentido" que el Gobierno de Moreno rechace la quita de la deuda ofrecida por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hubiera supuesto 5.500 millones de financiación adicional para nuestra tierra, y "se ha negado a ello por seguir con la confrontación", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Movimiento Sumar propone una renta básica universal para los jóvenes de 550 euros al mes entre los 18 y 21 años

Movimiento Sumar propone una renta

Sánchez advierte en el G20 de la "concentración extrema de riqueza" que "alimenta la polarización"

Sánchez advierte en el G20

Puente apela a la "oportunidad de cambio" en CyL de la mano de Martínez para acabar con la "incompetencia" de Mañueco

Puente apela a la "oportunidad

Illa reivindica a Ernest Lluch como "un referente moral que trasciende ideologías y siglas"

Illa reivindica a Ernest Lluch

Gallardo promete recuperar la Ley de Memoria tras la "infamia" de su derogación en favor de una "ley de discordia"

Gallardo promete recuperar la Ley
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Pueden acabar en un juicio

¿Pueden acabar en un juicio por corear ‘Pedro Sánchez, tiro en la nuca’? La delegación del Gobierno multará a Falange por “amenazas de muerte”

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 22 noviembre

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”