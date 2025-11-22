Óscar López dice que la "injusta" sentencia del fiscal general no les callará para denunciar "los chanchullos" de Ayuso

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha advertido este sábado que la sentencia del Tribunal Supremo que inhabilita dos años al fiscal general del Estado no les callará a la hora de denunciar "los chanchullos" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad",

"Una cosa es acatar y otra cosa es callar", ha remarcado el líder del PSOE madrileño durante su intervención en las jornadas 'La universidad pública, motor de la igualdad y futuro de la Comunidad de Madrid', celebrado en el Espacio Rastro de Madrid.

En este sentido, ha subrayado que "ninguna sentencia judicial, por injusta que sea, va tapar la verdad de lo que está pasando en la Comunidad" ni hará que desde el PSOE dejen de denunciar "los chanchullos" de Ayuso en la región.

"Nadie nos va a callar en denunciar los chanchullos de Ayuso y de su entorno. Nadie", ha remarcado en un discurso en el que ha cargado contra "los del ático", en referencia a la presidenta regional y su pareja, Alberto González Amador.

Usando un símil de una comunidad de vecinos para denunciar la infrafinanciación de la Universidad y la derivación de recursos a "negocios privados con recursos públicos, Óscar López ha denunciado que "los del ático no pagan" y además "se hacen pasar por víctimas" y "montan una fiesta privada que financiamos todos".