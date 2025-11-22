Espana agencias

López llama a Feijóo y a TSJM a condenar los gritos pidiendo "un tiro en la nuca" para Sánchez en la marcha de Falange

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE-M, Óscar López, ha llamado este sábado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a condenar los gritos pidiendo "un tiro en la nuca" para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que este viernes se vertieron durante una marcha de Falange en la capital.

Durante su intervención en las jornadas 'La universidad pública, motor de la igualdad y futuro de la Comunidad de Madrid', en el Espacio Rastro de Madrid, el líder del PSOE madrileño ha condenado las proclamas que los manifestantes propinaron en contra de Pedro Sánchez y en las que, según ha dicho, se pedía "un tiro en la nuca" para el jefe del Ejecutivo central.

El ministro ha recordado que la manifestación, convocada por Falange bajo el lema 'Contra el genocidio del 78: en defensa de nuestra nación y de nuestro pueblo', fue inicialmente prohibida por la Delegación del Gobierno en Madrid y, tras el recurso de Falange, autorizada finalmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"Ayer volvimos a ver a los del brazo en alto manifestándose por las calles de Madrid (...) Hemos visto como en esas manifestaciones se pedía que le pegaran un tiro en la nuca al presidente del Gobierno, a gritos", ha explicado.

En esta línea, ha reclamado al líder nacional del PP y "a la misma justicia que autorizó la manifestación", el TSJM,, una condena de estos gritos contra el presidente del Gobierno. "Después de ver las imágenes que vimos anoche en las calles de Madrid, quiero deciros que ni un paso atrás", ha zanjado.

La Delegación del Gobierno en Madrid ha iniciado el estudio de sanciones a los organizadores al amparo del artículo 10 de la Ley de Memoria Democrática, que prohíbe y sanciona los actos y expresiones que ensalcen la dictadura o inciten al odio. Asimismo, ha apuntado que se están analizando las responsabilidades que pudieran derivarse conforme al Código Penal, en particular por posibles delitos de odio o amenazas, dando traslado de los hechos a las autoridades competentes si procede.

