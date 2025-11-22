Espana agencias

Junqueras sobre la condena al fiscal general: "Porque es injusta no es sorprendente"

Guardar

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha referido este sábado a la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afirmando que "justamente porque es injusta no es sorprendente".

"Lo que sería sorprendente sería que el Tribunal Supremo tomase decisiones justas, y esto nosotros lo hemos explicado en infinidad de ocasiones", ha dicho durante el Consell Nacional de ERC en la sede del partido en Barcelona.

Ha criticado que el tribunal condenara a "100 años de prisión a una serie de personas por celebrar un referéndum", pese a que Junqueras considera que los referéndums y su celebración no están contemplados en el Código Penal y que por eso son delito.

"Hemos visto como el Tribunal Supremo obviaba una reforma del Código Penal y la supresión del delito de sedición y mantenía íntegramente la pena, como si aquel Código Penal no se hubiera reformado", ha insistido.

Según Junqueras, se constata cada día que "el franquismo, que es la versión española del fascismo internacional, pervive en muchos de los órganos de poder del Estado" y ha añadido que, sin embargo, hay una parte de la política catalana que parece olvidarlo.

"CONSTRUIR MAYORÍAS"

Ha criticado a los que llegan a la política a "proteger los intereses de los de siempre" y a los que quieren pasar página para que el pueblo de Cataluña renuncie a decidir sobre su futuro, ha dicho.

"Y otros que han venido para dividir la sociedad catalana, para debilitar nuestra nación, para condenar a nuestra patria a no encontrar una salida y hacen el juego cada día a los intereses más oscuros del estado español", ha añadido.

Ha remarcado que el objetivo de ERC es lo contrario y que se basa en "construir mayorías republicanas, mayorías de izquierdas, mayorías independentistas" para que Cataluña avance en ámbitos como la financiación y la movilidad.

Sobre la financiación ha dicho que debe servir para un "mejor sistema educativo, mejores escuelas y también mejor sistema sanitario, mejores hospitales y mejores centros de asistencia primaria", y ha reclamado que Cataluña pueda recaudar sus impuestos para ponerlos al servicio de la gente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP llevará al Parlamento Europeo la condena al fiscal general del Estado

El PP llevará al Parlamento

La condena a García Ortiz podría costarle su expulsión de la carrera fiscal

La condena a García Ortiz

Juzgan a un exempleado de una entidad bancaria en Betanzos por estafa para obtener el dinero de una fallecida

Juzgan a un exempleado de

Sánchez llega a la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo: "En tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder"

Sánchez llega a la cumbre

El PSOE se declara "tranquilo" tras la salida de Cerdán de prisión: "No hay nada que nos pueda salpicar en este momento"

El PSOE se declara "tranquilo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las calles que

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

ECONOMÍA

Un empleado de banca es

Un empleado de banca es acusado de crear una cuenta a nombre de una clienta fallecida que tenía 192.000 euros y falsificar su firma para quedarse con el dinero

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Jorge Galindo, sociólogo, sobre el problema de la vivienda: “Hay cientos de miles de vidas que no están empezando porque no tienen dónde”

De la primera central en 1968 al posible apagón de los reactores: más de cinco décadas de energía nuclear en España

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”