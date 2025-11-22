Junqueras sobre la condena al fiscal general: "Porque es injusta no es sorprendente"

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha referido este sábado a la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afirmando que "justamente porque es injusta no es sorprendente".

"Lo que sería sorprendente sería que el Tribunal Supremo tomase decisiones justas, y esto nosotros lo hemos explicado en infinidad de ocasiones", ha dicho durante el Consell Nacional de ERC en la sede del partido en Barcelona.

Ha criticado que el tribunal condenara a "100 años de prisión a una serie de personas por celebrar un referéndum", pese a que Junqueras considera que los referéndums y su celebración no están contemplados en el Código Penal y que por eso son delito.

"Hemos visto como el Tribunal Supremo obviaba una reforma del Código Penal y la supresión del delito de sedición y mantenía íntegramente la pena, como si aquel Código Penal no se hubiera reformado", ha insistido.

Según Junqueras, se constata cada día que "el franquismo, que es la versión española del fascismo internacional, pervive en muchos de los órganos de poder del Estado" y ha añadido que, sin embargo, hay una parte de la política catalana que parece olvidarlo.

"CONSTRUIR MAYORÍAS"

Ha criticado a los que llegan a la política a "proteger los intereses de los de siempre" y a los que quieren pasar página para que el pueblo de Cataluña renuncie a decidir sobre su futuro, ha dicho.

"Y otros que han venido para dividir la sociedad catalana, para debilitar nuestra nación, para condenar a nuestra patria a no encontrar una salida y hacen el juego cada día a los intereses más oscuros del estado español", ha añadido.

Ha remarcado que el objetivo de ERC es lo contrario y que se basa en "construir mayorías republicanas, mayorías de izquierdas, mayorías independentistas" para que Cataluña avance en ámbitos como la financiación y la movilidad.

Sobre la financiación ha dicho que debe servir para un "mejor sistema educativo, mejores escuelas y también mejor sistema sanitario, mejores hospitales y mejores centros de asistencia primaria", y ha reclamado que Cataluña pueda recaudar sus impuestos para ponerlos al servicio de la gente.