Espana agencias

España insiste en que la paz con Rusia no puede ser "de espaldas" a Ucrania y Europa, ante la reunión al margen del G20

Guardar

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en que la paz en Ucrania no puede hacerse "a espaldas" de Kiev ni tampoco de los europeos, ante la reunión que mantendrán este sábado más de una docena de líderes mundiales en los márgenes del G20 para abordar el plan de paz promovido por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Ante este encuentro, fuentes gubernamentales señalan que la posición de España es la ya expresada por Sánchez y por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, es decir, que ni Europa ni España tienen constancia oficial de una propuesta formal de paz de Estados Unidos, haciendo hincapié en que se trata de una idea de Washington y Moscú, sin contar con las capitales europeas.

Este jueves, desde Bruselas, Albares subrayó que España apoyará cualquier propuesta "creíble justa y duradera", que a su juicio tiene que empezar por un alto el fuego incondicional. Lamentó, sin embargo que nada de eso está encima de la mesa. Asimismo, para España un acuerdo de paz debe respetar la integridad territorial y la soberanía de Kiev así como su capacidad de mantener la seguridad mediante su propio ejército.

La propuesta de paz de Washington, sin embargo, contempla la cesión a Rusia de la región oriental del Donbás, así como una reducción sustancial del tamaño y las capacidades de las fuerzas armadas ucranianas.

La reunión de este sábado, prevista para el mediodía, está impulsada por el presidente del Consejo de la UE, Antonio Costa y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, donde los líderes abordarán el ultimátum lanzado por Trump, que ha dado a el líder ucraniano Volodomir Zelenski hasta el próximo jueves 27 de noviembre para decidir si lo acepta. Si no, tendrá que "seguir luchando", le advirtió.

En este sentido, fuentes de Moncloa señalan que han mantenido muchos contactos entre los equipos de los líderes en las que han compartido impresiones sobre los últimos acontecimientos y están a la espera de ponerlas en común en esta reunión .

Señalan además que los 28 puntos del plan conllevan debates "jurídicos, políticos y económicos" que están estudiando, de cara a poner en común los distintos puntos de vista. En el encuentro participan los líderes de Italia, Francia, Reino Unido, Dinamarca, Austria, Países Bajos, Irlanda y Finlandia, Noruega, Canadá, Japón y Australia.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Illa afirma que Cataluña quiere "incidir" en la definición y despliegue del nuevo Pacto por el Mediterráneo

Illa afirma que Cataluña quiere

Yolanda Díaz acusa a un sector del poder judicial de querer derribar al Gobierno tras condenar el TS al fiscal general

Yolanda Díaz acusa a un

Sánchez Chacón, el 'Rambo gallego', será juzgado este lunes por cinco robos en zonas rurales de Ferrolterra

Infobae

PNV se apoya en la "transparencia" para aportar el origen de los detenidos y PSE ve una "cesión al marco de la derecha"

PNV se apoya en la

Junqueras sobre la condena al fiscal general: "Porque es injusta no es sorprendente"

Junqueras sobre la condena al
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las calles que

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Un empleado de banca es acusado de crear una cuenta a nombre de una clienta fallecida que tenía 192.000 euros y falsificar su firma para quedarse con el dinero

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Jorge Galindo, sociólogo, sobre el problema de la vivienda: “Hay cientos de miles de vidas que no están empezando porque no tienen dónde”

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”