El rey Juan Carlos I llega al Palacio de El Pardo para celebrar en familia el 50 aniversario de su proclamación

El Rey emérito Juan Carlos I ha llegado a las 13.11 horas al Palacio de El Pardo en un vehículo para participar en el almuerzo privado de la Familia Real para conmemorar el 50 aniversario de su proclamación como Rey de España.

El monarca, sentado en el asiento del copiloto, ha saludado con la mano a la prensa desde el interior del coche y ha sido el primero en llegar a la cita. La celebración es privada y se desarrolla sin imágenes del interior, como ha anunciado la Casa Real.

El encuentro reúne a medio centenar de miembros de la familia, incluyendo la reina Sofía, los reyes Felipe y Letizia, las infantas Elena y Cristina, además de todos los nietos. Este almuerzo supone el primer encuentro entre Juan Carlos I y la reina Letizia, tras la publicación de unas memorias que revelan desencuentros y diferencias entre ellos.

Además también se celebrará el Toisón de Oro que el Rey Felipe VI entregó este viernes a Doña Sofía, a quien elogió el "servicio ejemplar" que ha brindado a España y a la Corona, en particular el apoyo que brindó a Juan Carlos I, que ha viajado a España este mismo sábado para la celebración y que tiene previsto abandonar España a la conclusión del encuentro familiar.