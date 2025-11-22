Espana agencias

El PSOE sigue confiando en el fiscal general pese a la "decepcionante" condena y critica a los jueces que hacen política

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que el partido sigue confiando en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pese a la condena hecha pública por el Tribunal Supremo (TS), que a su juicio es "decepcionante" y genera "más dudas que certezas", y ha criticado que haya "jueces que hacen política" y que se dé el mensaje de que "la verdad pierde" mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "intocable".

En una entrevista con el programa Parlamento de 'RNE', recogida por Europa Press, Mínguez ha defendido que el PSOE "siempre" ha confiado y sigue confiando en la inocencia del fiscal, sobre todo después de ver todo el transcurso del juicio y de escuchar a los testigos en el mismo.

Es por ello que la dirigente socialista sostiene que el fallo del Supremo, que condena a dos años de inhabilitación al fiscal general por un delito de revelación de secretos, además de "sorprendente", es "muy decepcionante", le genera "serias dudas" y que ahora lo que se necesita saber es exactamente cuál ha sido el razonamiento al que llega el Alto Tribunal para condenarlo de esta manera.

"POCA DELICADEZA" DEL SUPREMO

"Estamos ante una condena sin conocer por qué se ha condenado al fiscal", ha denunciado Mínguez, quien ha afeado al Supremo su "poca delicadeza" al anunciar el fallo sin hacer pública la sentencia. En cualquier caso, ha asegurado que el PSOE la acata, lo que, según ha recalcado, "no quiere decir" que tenga que aceptarla "sin pestañear siquiera".

A su juicio, lo que se está conociendo estos días no sólo es "injusto" y "deprimente", sino que lanza un mensaje que es "intolerable": "Ganan las canas de Miguel Ángel Rodríguez --jefe del Gabinete de Ayuso-- y pierde la verdad --resume--. El mensaje es claro: Ayuso es intocable".

Mínguez ha argumentado esta afirmación apuntando que la presidenta madrileña puede "beneficiar" a su hermano y el que "sale por la puerta" es el expresidente del PP Pablo Casado que lo denuncia, y que puede "defender" a su novio, Alberto González Amador --"reconocido y confeso defraudador"--, y esparcir un "bulo" para "minimizar" esta actuación, "y el que acaba siendo condenado es el fiscal general del Estado".

"ALGUNOS JUECES HACEN POLÍTICA"

Preguntada sobre si cree que hay 'lawfare' como mantienen sus socios del Gobierno, la dirigente socialista ha respondido que "es evidente que hay jueces que se están dedicando a hacer política", lo que, a su juicio, "no quiere decir que todo el sistema sea así".

En todo caso, ha querido dejar claro que el PSOE respeta la justicia, considera que en el Estado de Derecho tiene unas garantías por las que se pueden poner recursos para dirimir las discrepancias que puedan surgir y defiende la ley y la verdad, así como el trabajo y profesionalidad de los funcionarios públicos.

Sobre si cree que la condena a un fiscal del Estado, la primera en democracia, es una decisión que debería llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a replantearse adelante elecciones, Mínguez ha insistido en la necesidad de conocer la sentencia, pero cree que "todavía vale la pena luchar" dos años más en el Gobierno para mejorar la vida de la gente.

