El PSOE se declara "tranquilo" tras la salida de Cerdán de prisión: "No hay nada que nos pueda salpicar en este momento"

El PSOE se ha declarado "muy tranquilo" tras la salida de prisión de su último ex secretario de Organización, Santos Cerdán, ha insistido en que "no tienen financiación irregular", como a su juicio ha confirmado hasta la fecha la UCO de la Guardia Civil: "No hay nada que nos pueda salpicar en este momento", ha proclamado la portavoz del partido, Montse Mínguez, rechazando cualquier equiparación con el PP.

En una entrevista con el programa Parlamento de 'RNE', recogida por Europa Press, la diputada socialista ha defendido que su partido está colaborando con la Justicia "desde el primer momento" en todos los casos que se mueven alrededor del PSOE y del Gobierno porque tienen claro que en el PSOE "no hay financiación irregular". "No hay ni tan siquiera insinuaciones", ha puntualizado.

En todo caso, ha recordado que España es "un Estado de Derecho con plenas garantías" y que habrá que esperar "a ver cómo se desarrolla todo". "La verdad saldrá a la luz. Tenemos que confiar", ha enfatizado.

Además, ha destacado que, al contrario que el PP, su formación tomó decisiones "desde el minuto uno". "El PSOE no es el PP y, por mucho que muchos intenten jugar a empatar el partido, la verdad es que aquí no se empata el partido", ha dicho.

CERDÁN, "UNA DECEPCIÓN"

Preguntada sobre si entiende que sorprenda que nadie en el Gobierno ni en el PSOE fuera consciente o tuviera algún indicio de lo que estaba pasando con Cerdán, Mínguez ha respondido que el político navarro ha sido "una decepción" pero ha querido dejar claro que su partido está personado en la causa en su contra porque "no se esconde de nada".

"Nosotros estamos colaborando con la justicia, hicimos lo que teníamos que hacer, abrimos expedientes a personas y, a partir de aquí, a defendernos porque dentro del PSOE somos muchas las personas que trabajamos por que a España le vaya bien --ha manifestado--. No hay nada que pueda desmontar ni nada que nos pueda salpicar en este momento. Estamos muy tranquilos".

Sobre si le preocupa que el Tribunal Supremo envía a prisión provisional al ex secretario de Organización y exministro José Luis Ábalos tras su cita del próximo jueves, Mínguez se ha limitado a recordar que tanto Ábalos como Cerdán no forman parte del PSOE desde "hace meses" y que ambos tienen todo el derecho a ejercer su defensa. "Ellos tendrán su juicio y allí se dirimirá todo, y es lo que esperamos", ha concluido.

