Espana agencias

El PP llevará al Parlamento Europeo la condena al fiscal general del Estado

Guardar

El Partido Popular ha anunciado este sábado que llevará al Parlamento Europeo la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo.

Los 'populares' han enmarcado esta acción bajo la premisa de que el caso constituye "un hecho de máxima gravedad institucional y un serio riesgo para la separación de poderes en España".

La vicepresidenta del grupo Popular Europeo y secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, ha subrayado que la condena del fiscal general del Estado supone "uno de los episodios más graves que ha afrontado nuestra democracia desde el punto de vista institucional".

Según ha afirmado en un comunicado, "la sentencia confirma que quien debía ser garante último de la legalidad utilizó su posición para fines políticos, vulnerando principios esenciales del Estado de derecho".

Montserrat ha destacado que "no estamos ante un desliz aislado, sino ante una quiebra deliberada de las funciones constitucionales del Ministerio Fiscal".

Así, ha añadido que "lo verdaderamente alarmante es que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo no actuó para preservar la integridad institucional, sino que mantuvo y amparó al fiscal general hasta el final, incluso cuando ya existían indicios sólidos de su conducta irregular".

Por su parte, el secretario de libertades del PP Adrián Vázquez, ha hecho énfasis en que la condena del fiscal general "es la confirmación judicial de que la persona encargada de garantizar la legalidad, delinquió por razones políticas rompiendo la separación de poderes".

Sin embargo, en palabras del eurodiputado, "lo peor es la reacción del Gobierno contra el sistema judicial", ya que, a su juicio, el "respaldo explícito" del Ejecutivo no encaja con los valores democráticos que se esperan de una democracia madura como la española.

"Están atacando una sentencia que todavía no han podido leer e intentando deslegitimar a un Tribunal Supremo que también ampara sus derechos [...] Esta actitud revela un deterioro institucional que Europa no puede ignorar", ha hilvanado al respecto.

El dirigente popular ha percutido en que el caso trasciende el ámbito político y afecta directamente al funcionamiento democrático: "La separación de poderes es la piedra angular del Estado de derecho español y europeo. Cuando un fiscal general es condenado por el Tribunal Supremo y el Gobierno responde cuestionando el fallo mientras sigue defendiendo su inocencia, lo que se erosiona no es solo la credibilidad de la Fiscalía, sino la confianza de los ciudadanos en que las instituciones actúan sin injerencias", ha englobado.

Por todo ello, el PP ha circunscrito que "la Unión Europea (UE) debe actuar cuando un Estado miembro muestra señales de ruptura de la separación de poderes y vulneración de la independencia judicial", en tanto que al llevar la condena del fiscal general al Parlamento Europeo prtenden poner de manifiesto la "erosión al Estado de Derecho en España".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La condena a García Ortiz podría costarle su expulsión de la carrera fiscal

La condena a García Ortiz

Juzgan a un exempleado de una entidad bancaria en Betanzos por estafa para obtener el dinero de una fallecida

Juzgan a un exempleado de

Sánchez llega a la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo: "En tiempos complejos elegimos avanzar, no retroceder"

Sánchez llega a la cumbre

El PSOE se declara "tranquilo" tras la salida de Cerdán de prisión: "No hay nada que nos pueda salpicar en este momento"

El PSOE se declara "tranquilo"

El PSOE sigue confiando en el fiscal general pese a la "decepcionante" condena y critica a los jueces que hacen política

El PSOE sigue confiando en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estas son las calles que

Estas son las calles que van a estar cortadas por el encendido de las luces de Navidad en Madrid

El Gobierno pasará del enfado a la acción tras la condena al fiscal general: “Alguien no ha calculado bien esta jugada”

El futuro judicial que puede ‘salvar’ al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz: el Constitucional, Europa o el indulto del Gobierno

La Audiencia de Málaga obliga al Banco Santander a devolver 27.540 euros a un comprador de vivienda sobre plano que fue acusado de actuar como inversor

Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

ECONOMÍA

Un empleado de banca es

Un empleado de banca es acusado de crear una cuenta a nombre de una clienta fallecida que tenía 192.000 euros y falsificar su firma para quedarse con el dinero

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 1

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Jorge Galindo, sociólogo, sobre el problema de la vivienda: “Hay cientos de miles de vidas que no están empezando porque no tienen dónde”

De la primera central en 1968 al posible apagón de los reactores: más de cinco décadas de energía nuclear en España

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”