El PP advierte de la "línea peligrosa" que cruza el Gobierno al atacar al Supremo por condenar al fiscal general

La vicesecretaria nacional de Sanidad y Política Social del Partido Popular, Carmen Funez, ha exigido este sábado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales, tras constatar el "ataque al Estado de Derecho y la división de poderes" encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, a su juicio, ha "deslegitimado al Poder Judicial demostrando que solo quiere a un fiscal general del Estado obediente".

Durante su discurso en el congreso local del Partido Popular de Puertollano, que ha elegido presidente el alcalde Miguel Ángel Ruiz, Carmen Fúnez ha lamentado que, tras la "condena penal" del Tribunal Supremo y la "condena política" al presidente del Gobierno que "nombró, protegió y utilizó" al fiscal, el PSOE se haya lanzado a cruzar una línea peligrosa, "defendiendo al corrupto, atacando a los jueces y criticando el fallo".

A su juicio, Sánchez y el PSOE "se dedican a atacar y señalar a los jueces por defender a un condenado y exhibirlo como víctima, en lo que supone un ataque al Estado de Derecho y la deslegitimación del poder judicial".

"Solo falta que se pongan a defender el indulto para el fiscal o lo nombren ministro de Justicia", ha ironizado.

En este sentido, ha expresado sus dudas y temores ante el próximo nombramiento de un nuevo fiscal general del Estado, ya que, sostiene, "el PSOE solo quiere una Fiscalía obediente".

"España no necesita insultos ni gritos, sino respeto institucional, responsabilidad política y verdad", ha enfatizado.

PAGE, "PRESIDENTE DE CARTÓN PIEDRA"

De su lado, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que Emiliano García-Page "siempre preferirá" al PSOE frente a Castilla-La Mancha, al tiempo que ha lamentado que, para el líder de los socialistas en la Comunidad Autónoma, los alcaldes del PP "sean el enemigo".

Núñez ha censurado así que García-Page sea "un presidente de cartón piedra, que demuestra su valentía ante los medios de comunicación, pero que se acobarda ante Sánchez y apoya todas sus decisiones".

El presidente regional del PP ha señalado que el PSOE ha convertido términos como "bulos" en "herramientas para desacreditar cualquier crítica legítima", por lo que ha denunciado que el socialismo castellanomanchego "dice no ser sanchista mientras vota sistemáticamente a favor de todas las decisiones de Pedro Sánchez, incluso cuando implican avalar casos de corrupción".

Núñez ha recordado que la delegación regional del PSOE apoyó en su Congreso Federal la continuidad de Sánchez y la designación de responsables orgánicos sobre los que ya pesaban informaciones de presuntas prácticas irregulares.

Por eso, ha continuado, "cuando Page presume de ser crítico con su partido o habla de corrupción, es vital preguntar cuál es su listón, ¿el de votar a favor de lo que ha perjudicado a esta tierra?", ha cuestionado.

Núñez ha lamentado que Castilla-La Mancha "sea hoy la región con mayor tasa de pobreza y exclusión social, con una sanidad pública abandonada por el Ejecutivo de Page y que lidera el esfuerzo fiscal en España, sufre la inflación más alta, mantiene salarios bajos y ha perdido autónomos durante cuatro años consecutivos".

El presidente del PP regional ha advertido de que "Page jamás ayudará a un alcalde del PP", y ha insistido en que "su prioridad siempre será su partido, incluso cuando perjudica a los castellanomanchegos".

"Yo siempre pondré por delante a mi tierra antes que a mi partido, porque Castilla-La Mancha es lo primero, hoy y siempre", ha aseverado Núñez.

