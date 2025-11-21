Espana agencias

Yolanda Díaz, preocupada tras el derrumbe de una mina en Asturias con al menos tres personas atrapadas

Guardar

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha compartido su preocupación tras el derrumbe de una mina en la localidad asturiana de Cangas del Narcea, en el que al menos tres personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro al acceso.

"Siguiendo con preocupación las noticias que llegan desde la mina de Cangas de Narcea. Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha afirmado la titular de Trabajo en un mensaje en la red social Bluesky.

Al menos dos personas han quedado atrapadas a más de un kilómetro del acceso a la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea (Asturias), y además se ha perdido la comunicación con los afectados, según los primeros datos recogidos por Europa Press.

La Brigada de Salvamento Minero se ha desplazado hasta el lugar del suceso en helicóptero y se han movilizado Bomberos de Asturias, SAMU, UVI Móvil y la Guardia Civil para colaborar en la operación de rescate.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez acude a un G20 sin Trump, Xi ni Putin que previsiblemente terminará sin acuerdos

Sánchez acude a un G20

Vox asegura que Mañueco "sabe a lo que se enfrenta" en CyL: "Tendrá que pasar por el aro como Guardiola en Extremadura"

Vox asegura que Mañueco "sabe

Comunidades costeras coinciden en la necesidad de cambiar la ley estatal para tener plenas competencias autonómicas

Comunidades costeras coinciden en la

Alejandro Rojas Marcos propone actualizar un verso del Himno de Andalucía para adaptarlo a lenguaje inclusivo

Alejandro Rojas Marcos propone actualizar

El inquilino investigado por un incendio mortal de Santander niega que se fuera y dice que avisó a los pisos inferiores

El inquilino investigado por un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar López, tras la condena

Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

Jose Luis Martínez Almeida pide al delegado del Gobierno “que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez”

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Prepararte unas oposiciones estando de baja no está prohibido”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

David Jiménez, abogado y economista, explica cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”