Tellado insta a Sánchez a asumir su "responsabilidad política" por nombrar a Ábalos y Cerdán: "Es la manzana podrida"

El secretario general del PP, ha instado este viernes al presidente del Gobierno a asumir su "responsabilidad política" por los nombramientos del exministro José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos exsecretarios de Organización del PSOE. A su entender, "todo en el sanchismo está podrido" porque "la manzana podrida es Pedro Sánchez".

Así se ha pronunciado poco después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, haya citado a Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García a comparecer el próximo 27 de noviembre para resolver si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Tellado ha asegurado que ésta "ha sido una semana horribilis para Pedro Sánchez", aludiendo al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre Santos Cerdán "que habla de mordidas de 6,7 millones de euros"; el "espectáculo de la Paqui" --esposa de Cerdán-- "gastando sin control los fondos que provenían de mordidas"; o la decisión de la Fiscalía Anticorrupción pidiendo "más de 20 años de cárcel para Ábalos".

"Todo en el sanchismo está podrido. Todo el clan del Peugeot, el clan de las primarias, está señalado por los juzgados de nuestro país", ha manifestado en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press, para añadir que "la manzana podrida es Pedro Sánchez".

MOCIÓN DE CENSURA: NO FALTAN MOTIVOS NI GANAS

Al ser preguntado si el PP se replantea la posibilidad de presentar una moción de censura, dado que Pedro Sánchez no se plantea adelantar las elecciones, Tellado ha asegurado que "no faltan motivos" ni "faltan ganas" en el PP para una moción de censura pero ha recalcado que lo que les faltan son votos.

Dicho esto, ha señalado que plantear una moción de censura cuando no se tienen apoyos suficientes sería "darle un balón de oxígeno" al presidente del Gobierno. "Nosotros estamos aquí para echar a Pedro Sánchez", ha dicho, para insistir en que si esa moción pudiera prosperar su partido la presentaría pero hacerlo para ayudar a Sánchez sería "un inmenso error".

Tras asegurar que se trata de una "legislatura fallida", Tellado ha subrayado que Sánchez "ya no tiene mayoría parlamentaria para legislar" ni "para gobernar". Además, ha resaltado que no hay Presupuestos Generales este año y "tampoco los va a haber en el año 2026 porque así se lo ha dicho la portavoz de Junts".

"Vivimos en una anomalía democrática", ha enfatizado, para agregar que Pedro Sánchez "debió haber convocado elecciones hace ya mucho tiempo pero se aferra al poder para defenderse de las causas judiciales que le persiguen".

SE ABRE A LLAMAR A LA MUJER DE CERDÁN A COMISIÓN DEL SENADO

Ante el hecho de que el PP pida 30 años de cárcel para Ábalos y Koldo, más que los 24 años que solicita la Fiscalía Anticorrupción, Tellado ha asegurado que han determinado "la gravedad" y por eso se "han pedido esas penas". Dicho esto, ha señalado que será la Justicia la que determine "la pena de cárcel que le corresponda", algo que su partido "respetará".

A renglón seguido, ha reiterado que hay "una responsabilidad política" porque Pedro Sánchez tiene "30 imputados". "Y es que a toda esta gente que está siendo investigada, quien les nombró, quien les dio la posibilidad de delinquir, se llama Pedro Sánchez. Cuanto antes asuma responsabilidades políticas Pedro Sánchez y convoque elecciones, mejor le irá a España", ha enfatizado.

Al ser preguntado si el PP se plantea citar a la esposa de Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', ha respondido que "es evidente que Paqui Muñoz sabía muchas cosas" porque paseaba por grandes almacenes "gastándose el dinero de mordidas que se llevaba su marido". "Y por lo tanto, todo aquel que tenga datos que aportar será llamado a la comisión de investigación", ha afirmado.

CONDENA AL FISCAL GENERAL: "HA HABIDO ABUSO DE PODER"

También se ha referido a la condena al fiscal general por un delito de revelación de secretos en el caso contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y ha dicho que, "una vez que el Tribunal Supremo ha determinado" que Álvaro García Ortiz "es un delincuente porque ha delinquido", "la obligación de todos es respetar" ese fallo, "guste más o guste menos".

"Y, lamentablemente, eso no es lo que está haciendo ni el Partido Socialista ni desde determinados foros cercanos al Gobierno", ha enfatizado, para denunciar que se esté hablando de "golpismo judicial".

Después de que Pedro Sánchez este jueves instase a defender la democracia ante "abusos de poder" y quienes se creen con derecho a "amordazarla", el secretario general del PP ha afirmado que el presidente del Gobierno se podía aplicar esas palabras a sí mismo.

"Aquí ha habido un abuso de poder. El Estado utilizó los medios de la Fiscalía para hacer política. Esto sí que es lawfair", ha resaltado, para añadir que se usó el "poder del fiscal para dañar a un rival político", en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tellado ha asegurado que Sánchez es "una amenaza para la democracia española" porque "pretende seguir gobernando aunque pierda las elecciones y evitar la alternancia política" en España. "Y para eso está dispuesto a utilizarlo todo, a asaltar todas las instituciones del Estado", ha manifestado.

"HOY ES UN DÍA TRISTE PARA LA DEMOCRACIA" Tellado ha recalcado que su partido "respeta" a los jueces y al Poder Judicial. "Hoy en España los jueces son independientes, son imparciales y ejercen su trabajo de ley. Ojalá el Gobierno, el PSOE y los socios del Gobierno hoy respetasen las actuaciones judiciales que es lo que nos corresponde a todos los demócratas pero especialmente a los que ocupamos un cargo público".

Finalmente, el secretario general del PP ha indicado que "hoy es un día triste para la democracia en España" porque esa condena al fiscal general del Estado "es una imagen que desde luego no merece España ni merecen los españoles".