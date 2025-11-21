Espana agencias

Sánchez expresa su cariño a los allegados de los mineros muertos en un derrumbe en Asturias



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su cariño para los familiares, amigos y compañeros de los mineros fallecidos este viernes en el derrumbe de una mina ubicada en la localidad asturiana de Cangas del Narcea.

Así lo ha indicado en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press, en el que también ha mandado toda su "solidaridad" con "la familia minera".

"Hoy es un día triste para Asturias y para todo el país", ha finalizado, después de que se haya confirmado la muerte de dos personas en el accidente en la explotación de Vega de Rengos, donde se busca a una tercera persona en paradero aún desconocido.

El accidente, producido sobre las 16.45 horas de este viernes, provocó un hundimiento a un kilómetro y medio de la entrada de la mina, dejando inicialmente dos trabajadores sin localizar, aunque posteriormente se empezó a hablar de un tercero.

Desde el primer momento han permanecido movilizados efectivos de Bomberos de Asturias con base en Cangas del Narcea, el Grupo de Rescate a bordo del helicóptero medicalizado, así como uno de los helicópteros multifunción que trasladó a la Brigada de Salvamento Minero. El 112 también ha activado al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación del accidente.

Se trata de una explotación que es gestionada por la empresa TyC Narcea y cuya actividad se vio paralizada por el Principado de Asturias a principios del mes de abril, después del accidente ocurrido el 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña) en el que fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

