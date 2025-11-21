Prohens celebra el orgullo de poder representar a Baleares en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado el orgullo de poder representar a Baleares en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía.

"Ha sido un honor presenciar uno de los momentos más emocionantes de la historia reciente de nuestra monarquía y de nuestra democracia, con la entrega del Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro a Su Majestad la Reina Sofía por parte de Su Majestad el Rey Felipe VI", ha señalado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

Prohens ha destacado que la ceremonia es un reconocimiento a toda una vida de dedicación y servicio a Espala, "con Baleares como protagonistas de la historia".

La líder del Ejecutivo ha recordado que la trayectoria de la Reina emérita se honró en las Islas otorgándole la Medalla de Oro, el máximo reconocimiento de la comunidad autónoma.

Marga Prohens ha calificado igualmente como un orgullo ver distinguido a uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca Junyent, "figura clave en la construcción de la España democrática".

"Junto a él, dos hombres de Estado como Felipe González y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, símbolos de ese espíritu de consenso, generosidad política y diálogo que hizo posible la Transición y que hoy, más que nunca, debemos reivindicar", ha añadido.

Desde el Govern, ha hecho hincapié, lo hacen "con orgullo, con lealtad institucional y con el convencimiento de que la democracia se defiende cada día".