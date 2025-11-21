Espana agencias

Prisión para la detenida por estafar más de 5.000 euros a hoteles de lujo en Palma, que acababa de salir de la cárcel

Un juzgado de Palma ha decretado el ingreso en prisión provisional de la mujer detenida por la Policía Nacional por supuestamente estafar 5.200 euros a hoteles de cinco estrellas de Palma mediante transferencias falsas con las que fingió pagar su hospedaje.

La sospechosa también está acusada de estafar 1.300 euros más a otros tres establecimientos, entre ellos una tienda de accesorios para animales, y de amenazar al trabajador de uno de los hoteles.

La investigación, según informó la Jefatura Superior de Policía de Baleares, comenzó semanas atrás después de recibir la denuncia de varios establecimientos que aseguraban que una mujer les había estafado diversas cantidades de dinero a través de transferencias falsas con las que simulaba haber pagado los bienes consumidos.

Todas las estafas, tanto las cometidas en los hoteles de lujo como en los establecimientos, se cometieron en un periodo de 20 días y el montante total asciende a cerca de 6.500 euros.

El trabajador de uno de los hoteles, al no recibir la transferencia, retuvo las pertenencias de la sospechosa en la habitación en la que se había hospedado.

Esta le amenazó diciendo que si no se las entregaba a su pareja, que en teoría se iba a encargar de recogerlas, tendría problemas porque el hombre era muy agresivo.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos lograron identificar a la sospechosa y descubrieron que había cometido varias estafas más en diferentes municipios de Mallorca a lo largo de los últimos años y acababa de salir de prisión.

Los investigadores cotejaron estos hechos con los denunciados por los establecimientos y comprobaron que seguían el mismo procedimiento. Primero la mujer se ganaba la confianza de las víctimas haciéndoles creer que era una persona con alto poder adquisitivo, ya fuera por su vestimenta o por su forma de expresarse.

Después, a la hora de abonar sus compras, manifestaba tener problemas con sus tarjetas de crédito y ofrecía pagar mediante una transferencia bancaria, una forma de pago que solía ser aceptada por los perjudicados porque, de otra manera, perderían una cuantiosa venta.

Sin embargo, y pese a que les hacía creer que la transferencia iba a ser inmediata, la realizaba en modo diferido, de modo que llegaría el día fijado por ella misma. Pese a que ese dinero nunca llegaría a su destino, podía mostrar una captura de pantalla que acreditaba el supuesto pago.

Fue el pasado martes cuando, avanzadas las pesquisas, los agentes detuvieron a la mujer, de nacionalidad española, como supuesta autora de delitos de estafa, amenazas y quebrantamiento.

Este último se debe a que semanas atrás un juzgado había decretado que no se podía acercar a ningún establecimiento, salvo los alimentarios, a menos de 100 metros.

Por el momento se han contabilizado seis víctimas, pero los investigadores no descartan que puedan aparecer más en los próximos días.

