Podemos acusa al TS de "quitarse de en medio" a García Ortiz por afectar a los "intereses políticos de Ayuso"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Tribunal Supremo de desplegar una "guerra sucia judicial y política" de libro para "quitarse de en medio" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para "tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja Alberto González Amador.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha asegurado que el Supremo sabe que ha "condenado a una persona inocente" y manda un mensaje claro de lo que ocurre a quien "perjudica" los "intereses político de Ayuso" y "amedrentar" a los que vengan "detrás", en referencia al relevo que se designe para la Fiscalía General del Estado.

Belarra ha reprochado que el alto tribunal haya avanzado el fallo sin haber redactado aún la sentencia, es decir, sin conocer los argumentos jurídicos por el que se impone a García Ortiz dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secreto contra González Amador.

LA JUSTICIA NO HIZO LA "TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"

Tampoco le parece casual que la resolución se diera a conocer el 20 de noviembre, el día que se cumple la efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco, y ha afirmado que la Justicia en España "no hizo la transición democrática".

También ha cargado contra el PSOE por haber "entregado" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "a la derecha", en alusión al último acuerdo para renovar el órgano, y ha apelado a los socialistas a reformar la Ley para remodelar su composición desde la "mayoría plurinacional", es decir, sin tener que contar con los votos del PP en las Cortes Generales dado que se requiere una mayoría de dos tercios de las cámaras para elegir vocales.

"Hay que democratizar de verdad la justicia", ha enfatizado Belarra para añadir de nuevo sobre la condena del fiscal general que "esto no va de justicia sino de política", dado que ve claro que se trata de un caso de "lawfare" y de construir un "gran caso mediático" contra García Ortiz para no hablar del caso de delito fiscal de la pareja de Ayuso, a la que ha definido como la "presidenta más corrupta del PP, y eso es decir mucho".

ALUDE A QUE TAMBIÉN INFLUYÓ SU POSTURA SOBRE LA AMNISTÍA

La líder de Podemos ha lanzado también que habría "muchos jueces condenados" por filtraciones, al aseverar que Podemos se ha enterado de decisiones de procesos judiciales en causas que han afectado al partido, y que también ha definido por 'lawfare', a través de la prensa.

Finalmente, se ha mostrado convencido que la sentencia también tiene que ver con la posición del fiscal general sobre la Ley de Amnistía y la Ley del 'solo sí es sí'.