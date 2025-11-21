Espana agencias

Podemos acusa al TS de "quitarse de en medio" a García Ortiz por afectar a los "intereses políticos de Ayuso"

Guardar

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al Tribunal Supremo de desplegar una "guerra sucia judicial y política" de libro para "quitarse de en medio" al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para "tapar la corrupción" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja Alberto González Amador.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, ha asegurado que el Supremo sabe que ha "condenado a una persona inocente" y manda un mensaje claro de lo que ocurre a quien "perjudica" los "intereses político de Ayuso" y "amedrentar" a los que vengan "detrás", en referencia al relevo que se designe para la Fiscalía General del Estado.

Belarra ha reprochado que el alto tribunal haya avanzado el fallo sin haber redactado aún la sentencia, es decir, sin conocer los argumentos jurídicos por el que se impone a García Ortiz dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secreto contra González Amador.

LA JUSTICIA NO HIZO LA "TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA"

Tampoco le parece casual que la resolución se diera a conocer el 20 de noviembre, el día que se cumple la efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco, y ha afirmado que la Justicia en España "no hizo la transición democrática".

También ha cargado contra el PSOE por haber "entregado" el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "a la derecha", en alusión al último acuerdo para renovar el órgano, y ha apelado a los socialistas a reformar la Ley para remodelar su composición desde la "mayoría plurinacional", es decir, sin tener que contar con los votos del PP en las Cortes Generales dado que se requiere una mayoría de dos tercios de las cámaras para elegir vocales.

"Hay que democratizar de verdad la justicia", ha enfatizado Belarra para añadir de nuevo sobre la condena del fiscal general que "esto no va de justicia sino de política", dado que ve claro que se trata de un caso de "lawfare" y de construir un "gran caso mediático" contra García Ortiz para no hablar del caso de delito fiscal de la pareja de Ayuso, a la que ha definido como la "presidenta más corrupta del PP, y eso es decir mucho".

ALUDE A QUE TAMBIÉN INFLUYÓ SU POSTURA SOBRE LA AMNISTÍA

La líder de Podemos ha lanzado también que habría "muchos jueces condenados" por filtraciones, al aseverar que Podemos se ha enterado de decisiones de procesos judiciales en causas que han afectado al partido, y que también ha definido por 'lawfare', a través de la prensa.

Finalmente, se ha mostrado convencido que la sentencia también tiene que ver con la posición del fiscal general sobre la Ley de Amnistía y la Ley del 'solo sí es sí'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TSJ de Madrid avala a un sargento de la Guardia Civil que quiere compatibilizar el servicio con una actividad privada

El TSJ de Madrid avala

El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para revisar si les envía a prisión como piden las acusaciones

El Supremo cita a Ábalos

Sánchez recuerda el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch a manos de ETA hace 25 años

Sánchez recuerda el asesinato del

Óscar López dice que la condena a García Ortiz lanza el "demoledor mensaje" de "no te atrevas a tocar a Ayuso"

Óscar López dice que la

Gamarra dice que la condena a García Ortiz refleja "una Justicia independiente" y que "nadie está por encima de la ley"

Gamarra dice que la condena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la nacionalidad española como

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf