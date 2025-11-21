Espana agencias

Piden nueve años de cárcel para un joven acusado de violar a una menor tras la Feria de Abril de Ciudad Real

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará los días 25 y 26 de noviembre a R.M.M.A., un joven de 26 años acusado de abusar sexualmente de una menor en la Feria de Abril de Ciudad Real y para quien la Fiscalía solicita una pena de prisión de nueve años.

Según se desprende del escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público sostiene que los hechos tuvieron lugar sobre las 6.30 horas del 23 de abril de 2023, cuando la víctima, de 16 años entonces, y una amiga esperaban un taxi en las inmediaciones del Polígono Industrial Avanzado de Ciudad Real, donde el acusado se ofreció a llevarlas hasta Miguelturra en su vehículo, accediendo ambas a subir al coche junto a un amigo del procesado.

Tras dejar antes a la amiga de la menor y al amigo que acompañaba al acusado, el procesado habría conducido hasta un aparcamiento junto a la plaza de toros de Miguelturra, donde presuntamente se produjeron los hechos descritos en la acusación.

La Fiscalía sostiene que, en el interior del vehículo, el acusado abusó sexualmente de la menor y la sometió a distintos actos sexuales pese a su negativa reiterada.

El escrito detalla que el acusado habría inmovilizado a la joven sujetándole con fuerza los muslos y las muñecas, impidiendo cualquier posibilidad de resistencia.

También recoge que el procesado habría enviado después mensajes de WhatsApp jactándose de lo ocurrido a un amigo suyo, con mensajes como "me he follado a una niña de 16 años".

El Ministerio Público atribuye a la víctima lesiones de diversa consideración en brazos, muslos y zona genital, así como un trastorno por estrés postraumático crónico, derivado de los hechos.

Además de la pena de prisión de nueve años, pide que el acusado indemnice a la menor con 25.000 euros y se le imponga una medida de libertad vigilada durante ocho años a cumplir tras la condena, así como prohibiciones de aproximación y comunicación.

El acusado estuvo en prisión provisional desde el 25 de abril de 2023 y quedó en libertad el 16 de octubre del mismo año tras depositar una fianza de 18.000 euros, con prohibición de acercamiento a la víctima y de residir en Ciudad Real y Miguelturra, según recoge el mismo escrito.

