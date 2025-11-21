Espana agencias

Pérez Llorca, tras testificar ante la jueza de la dana: "He intentado aportar mi granito de arena a la investigación"

Guardar

El secretario general del PPCV y candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha expresado su confianza en haber aportado su "granito de arena" a la investigación sobre la dana, que "es muy importante para todos los valencianos".

Así lo ha manifestado Pérez Llorca en una breve declaración a los medios de comunicación que le esperaban a las puertas de los Juzgados de Catarroja (Valencia), donde este viernes ha prestado declaración como testigo en la causa.

"Saben que hoy he venido aquí a testificar a petición de Compromís y del Partido Socialista. Yo siempre digo que se trata de una casualidad, pero es cierto que desde que mi nombre salió como posible sustituto de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana me pidieron, coincidió, que Compromís y el PSOE pedían mi comparecencia aquí. He venido, es lo que le corresponde hacer a cualquier ciudadano, cumplir la obligación de declarar, de decir lo que sabe y lo que conoce", ha manifestado.

"Y eso es lo que he hecho hoy. Trasladar la información que me ha preguntado la jueza, que me ha preguntado también el fiscal y que me ha preguntado muchísimas acusaciones. He contestado todas las preguntas, como no podía ser menos", ha incidido.

El dirigente popular ha comentado que ha intentado aportar su "granito de arena a esta investigación, que es muy importante para todos los valencianos que se resuelva cuanto antes y que se vea la verdad de lo que va a pasar".

"Yo a partir de ahora voy a centrarme en preparar mi debate de investidura", ha finalizado, emplazando a los medios al próximo jueves, 27 de noviembre, cuando se ha fijado la sesión.

Por otra parte, Pérez Llorca ha comenzado estas declaraciones a los periodistas con un recuerdo a Ernest Lluch, el ministro socialista asesinado por la banda terrorista ETA.

"En primer lugar, si me permitís, voy hoy a recordar que es el 25 aniversario de la muerte de Ernest Lluch, un demócrata que luchó mucho por la democracia y tenemos que poner en valor lo que es la democracia y, sobre todo, no olvidar nunca esas personas que dieron la vida a ella", ha aseverado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Defensa publicará "a partir del próximo mes" la oferta de empleo ligada al centro tecnológico de Jaén

Defensa publicará "a partir del

Pérez Llorca llamó a Mazón a las 18.57 del 29O y este le indicó que esa mañana había habido problemas en La Ribera

Pérez Llorca llamó a Mazón

Bildu ve "una operación desde la justicia hasta la Policía" detrás de la condena al fiscal general

Bildu ve "una operación desde

Investigado un hombre por violencia vicaria al no devolver a su hija con su madre en Canarias durante cinco meses

Investigado un hombre por violencia

Ana Redondo asegura que la sociedad española ya no consiente "que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador"

Ana Redondo asegura que la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer de El Salvador

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

Jose Luis Martínez Almeida pide al delegado del Gobierno “que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez”

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

David Jiménez, abogado y economista, explica cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido

Un jubilado italiano trabaja 30 horas en la pescadería de su primo para hacerle un favor y la Seguridad Social le reclama la devolución de 19.000 euros de su pensión

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”