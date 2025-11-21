Pérez Llorca llamó a Mazón a las 18.57 del 29O y este le indicó que esa mañana había habido problemas en La Ribera

El candidato del PP a suceder a Carlos Mazón como 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la dana que llamó al presidente por la tarde, sobre las 19 horas, cree que para preguntarle por Utiel (Valencia), y éste le indicó que por la mañana había habido problemas en la zona de La Ribera. También le señaló que en Utiel llovía.

Pérez Llorca se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, en el juzgado que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 229 víctimas mortales. Le ha precedido hoy en el turno el dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana el día de la riada.

El testigo se ha presentado en el juzgado antes de las 11 horas y ha entrado por el garaje. Su testimonio, que ha arrancado sobre las 11.45 horas, se ha centrado en las llamadas que realizó el día de la dana a la entonces titular de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de las emergencias e investigada en la causa, y a Mazón.

En concreto, Pérez Llorca ha sido citado a declarar por las comunicaciones que mantuvo con Pradas el día de la dana: a las 18.57 horas, llamada perdida; a las 18.58, llamada saliente de 14 segundos y a las 18.59, una entrante de 9 segundos.

Por su parte, Mazón mantuvo a las 18.57 horas dos llamadas con él que, según la jueza, deben de "ponerse en contexto" con las que se intercambiaron la exconsellera y Mazón a las 18.16 horas, llamada saliente de siete segundos; a las 18.25 horas, una saliente de 43 segundos y las 18.30 horas, entrante de 33 segundos. Para la magistrada, los intercambios e intercambios de los tres pueden, en el caso de Pérez Llorca, "proporcionar información" sobre ese día.

El testigo ha aclarado, en primer lugar, que tiene una relación "cordial" con Mazón, y ha relatado que su relación con Pradas es de "compañera de partido" y, con su exnúmero dos, Emilio Argüeso, tiene también una relación "cordial".

Respecto a las conversaciones con Mazón, el testigo ha manifestado que fue él quien le llamó porque "tiene función orgánica en el PP", ha dicho, y "por la sensibilidad que tienen los alcaldes, para que le diese información". "Fue una conversación muy rápida, a las 18.57 horas", ha especificado.

Según ha explicado, él llamó a Mazón tras ver una imagen de Utiel --cree-- y éste le dijo que había habido problemas por la mañana en la zona de La Ribera. A partir de ahí ha comentado que decidió llamar a alcaldes de la zona para enterarse de lo que estaba ocurriendo, entre ellos al de Utiel, Ricardo Gabaldón. En la conversación con Mazón, éste no le dijo dónde estaba y sí le pidió que llamara a primeros ediles de La Ribera para interesarse por lo que pasaba.

Así mismo, el testigo ha descrito que notó a Carlos Mazón "serio", "no alterado", y se trató de conversaciones "de profesional a profesional", ha manifestado.

Sobre Pradas, el 'popular' ha explicado que se cruzaron inicialmente llamadas y ella le comentó en un momento dado que no podía atenderle porque "tenía mucho trabajo". Ha indicado que decidió llamar a la exconsellera porque vio unas imágenes de la lluvia en una cafetería y quería saber qué estaba pasando. Ese día estaba en Alicante, firmando un convenio, y luego comió en Vila-joiosa.

El testigo ha manifestado que las llamadas con Pradas y Mazón ese día son "coincidencias" y ha negado que Pradas le pidiera que se pusiera en contacto con el 'president'.

MÁS LLAMADAS

Pérez Llorca ha indicado que, además, esa tarde habló con el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y con el jefe de gabinete de Carlos Mazón y secretario autonómico de Comunicación, José Manuel Cuenca. No recuerda la hora exacta a la que habló con Cuenca pero fue después de hacerlo con Mazón y, sobre el contenido, ha señalado que comentaron lo que pasaba, aunque no ha aportado nada específico.

Respecto a Mompó, el 'popular' ha indicado que éste le comentó en la llamada que había intentado acceder a Utiel y que había volcado un camión y no había podido. Fue una conversación, según ha dicho, "normal", con una "actitud seria", ha especificado.

El testigo también ha señalado que él no coordinó nada el día de la dana, que no tenía competencias en Emergencias y que tampoco sabía nada del mensaje del ES Alert que se mandó a la población. Por otro lado, ha comentado que al día siguiente de la dana les convocaron a los cuatro síndics y les hablaron de la riada.