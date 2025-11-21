Espana agencias

Óscar Puente cree que la condena a García Ortiz es un "ataque a la democracia" que hará "más fuerte" a Pedro Sánchez

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha señalado que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, es una "injusticia" y un "ataque profundo a la democracia" fruto de quienes están dispuestos a hacer "cualquier cosa" por acabar con el Gobierno de Pedro Sánchez para recuperar el poder.

Puente ha lamentado que la derecha en España cree que "el poder le corresponde por derecho, que es suyo", y que cuando no lo tienen, ese poder está "en manos de aquellos a quienes no les corresponde legítimamente".

En este punto, ha señalado que cuando "crees que te han quitado algo que es tuyo, estás dispuesto a hacer prácticamente todo por recuperarlo", y esto es lo que está haciendo, a su juicio, la derecha, en este país: "están absolutamente decididos a hacer cualquier cosa para acabar con Pedro Sánchez y para acabar con el gobierno socialista".

Esto es algo que "tiene un nombre", que no ha querido pronunciar, para a continuación señalar que es "un ataque profundo a la democracia", ha señalado durante su participación este viernes, 21 de noviembre, en un acto de la precampaña electoral del candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en la localidad pacense de Don Benito.

Puente ha comenzado su intervención agradeciendo el "calor" que proporcionan los socialistas extremeños y el "ratito de alegría" antes de comenzar que "no ha durado mucho", porque es un día en el que, ha reconocido no tiene "muchas ganas de sonreír".

"Soy socialista fundamentalmente porque me repatea la injusticia. Entonces, entenderéis que hoy precisamente no es un día para que un socialista al que le repatea la injusticia tenga ganas de sonreír", ha señalado.

El titular de Transportes Ha dicho que le gustaría venir a Don Benito como ministro para hablar de los avances de la Alta Velocidad o de cómo se está "desbloqueando" el tramo de Castilla-La Mancha, y de otras cuestiones que "pronto" se van a poder ver, pero "eso hoy no toca", ha dicho.

Un día como hoy, tras la condena este pasado jueves del fiscal general del Estado, "toca ir a la raíz de todo", toca, ha añadido "ir a nuestra democracia".

En este punto ha subrayado que "llevan intentando acabar con Pedro Sánchez 9 años" pero "no han aprendido nada", y no son "conscientes", ha dicho, de que "cada intento desesperado que hacen por acabar con él, le hace más fuerte".

50 AÑOS DE LA MUERTE DE FRANCO

El ministro se ha referido al 50 aniversario de la muerte de Franco, y sobre las críticas de la derecha a los socialistas por no "pasar página", a lo que ha contestado que les "encantaría" hacerlo, pero que no pueden, les resulta muy difícil, porque en España hay una derecha que "no ha roto lazos con el franquismo" y por ello no les queda "más remedio" que recordar aquellos tiempos, para que no se olviden, porque ellos se dedican a blanquearlo".

Así, ha lamentado que no se haya conseguido tener en España una democracia en la que se hubiera "forjado un consenso" de que aquella etapa fue "negativa" para el país, como así lo fue "especialmente" para Extremadura.

En este punto, ha señalado que se le "abren las carnes" pensando que esta derecha que "no ha pasado página puede gobernar en lugares como Extremadura", con lo que "la derecha le hizo, con la opresión y el atraso histórico que provocaron en esta tierra".

GOBIERNOS PP-VOX SIN ESTABILIDAD

Para Puente hay una "razón de principio" por la que María Guardiola no debe continuar como presidenta de la Junta, y es que votar a PP o a Vox en Extremadura "es convalidar toda esta estrategia antidemocrática que pretende acabar con la democracia, que pretende acabar con un Gobierno legítimo".

Además, ha argumentado que la "única alternativa" al Partido Socialista en todos los territorios es un gobierno de PP y Vox en coalición, una experiencia que Extremadura ya ha vivido con el resultado de volver a las urnas dos años y medio después.

Tras referirse al caso de su comunidad, Castilla y León, donde se han prorrogado seis de los siete últimos presupuestos, se ha preguntado "¿cuál es la estabilidad que le están dando a los territorios donde gobiernan?", para responderse a sí mismo que "ninguna".

Por ello, ha abogado por devolver a Extremadura a la "senda en la que se encontraba", con un gobierno progresista que "no escatima dinero" para los comedores escolares y que no "malgasta millones de euros en unas elecciones que nunca tenían que haber tenido lugar y que le dé a esta tierra futuro y le dé progreso".

Porque el Gobierno de Guardiola ha sido "breve y malo", y por ello ha apostado por abrir "un mandato largo de cuatro años", para lo cual ha pedido a los extremeños que hagan un "un ejercicio de memoria reciente y pasada", y que "apueste por los que siempre han defendido el progreso de esta tierra, y no los privilegios, que es lo que defiende la derecha".

