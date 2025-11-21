Espana agencias

Óscar López dice que la condena a García Ortiz lanza el "demoledor mensaje" de "no te atrevas a tocar a Ayuso"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado que la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lanza el "demoledor mensaje" de "no te atrevas a tocar a Ayuso".

"No puede ser. A mí este fallo me parece que lanza un mensaje demoledor y es 'no te atrevas a tocar a Ayuso, no te atrevas, como te atrevas, va pa'lante', como dice Miguel Ángel Rodríguez", ha declarado este jueves en una entrevista en el programa 'Hora 25' de la 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que el TS haya condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Ante ello, el ministro ha confesado que al escuchar el fallo ha sentido "mucha desolación" que se ha tornado en "indignación y ganas de pelear y hacer frente" a algo que, a su juicio, "pone en riesgo ciertos valores democráticos, respeto al Estado de Derecho y que la regla sea igual para todos". "Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?", se ha cuestionado.

López ha lamentado que cree que "hay gente que politiza la Justicia", y ha asegurado que la condena es "absolutamente injusta" y "muy deprimente para los demócratas" porque "lanza un mensaje intolerable". "Este fallo no hace justicia y tiene un mensaje político evidente. Se ha tratado de desviar el foco de donde está el delito, que es en la pareja de la señora Ayuso, para montar una operación de victimización de la señora Ayuso", ha criticado.

Con todo, y preguntado por si el Ejecutivo se ha planteado anunciar un adelanto electoral coincidiendo con este fallo, el ministro ha respondido que "no" y que "eso le corresponde al presidente del Gobierno", si bien ha remarcado que duda "mucho" que Pedro Sánchez "se haya planteado esto".

"El Gobierno tiene mucho más respeto por la Justicia que otros que deberían tenerlo, algunos del mundo de la Justicia. Por lo tanto, va a acatar la sentencia. Y por lo tanto, va a poner en marcha el procedimiento que tenga que tener", ha zanjado.

