Maíllo (IU) califica de "vergüenza" la inhabilitación del fiscal general como "nueva fórmula de golpe de Estado"

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha calificado este viernes como "vergüenza" la condena de inhabilitación de dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos en el marco de otra causa judicial por fraude fiscal contra Alberto Gónzalez Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por considerar que se trata de "una condena preestablecida".

"Este escándalo de enorme gravedad empieza a rozar ya las nuevas fórmulas de golpe de Estado a través de estos golpes judiciales", ha proseguido ahondando Maíllo en declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, tras presentar su candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2026 como candidato de la coalición que integrarán la propia IU, Sumar Andalucía e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

El líder federal de Izquierda Unida ha sostenido que la condena a García Ortiz responde a la reacción de "unos jueces que hacen política", a quienes ha atribuido que "han dicho en sus círculos privados que no iban a llegar allí, a ese juicio, para absolverlo", de manera que el desenlace responde al de "un juicio que tenía la sentencia ya dictada", apreciación que ha reafirmado en la comunicación "del acuerdo del tribunal sin exponer las causas de la sentencia".

El futuro candidato de una coalición de izquierdas en las elecciones andaluzas ha situado este fallo judicial en un contexto donde ha señalado la existencia de "un Estado profundo que está operando, que no va a tener límite a donde quiera llegar", por lo que ha demandado una reacción contraria en respuesta que sea "hasta aquí hemos llegado y que no estamos dispuestos a asumir resignadamente que ese Estado profundo, esa extrema derecha en alianza, destruya lo que hemos construido".

"La sentencia del fiscal general va a caer históricamente como la sentencia de la vergüenza sobre el Poder Judicial", ha remachado su reflexión en este sentido, antes de expresar su tempor "porque siento que está amenazado una forma de vida que a mucha gente nos ha hecho mejores".

Maíllo ha sumado este episodio judicial a "las razones para dar el paso en Andalucía" acerca de ser el candidato de una coalición de izquierdas, que ha situado en reacción "ante la gravedad de esta ola autoritaria que nos puede cambiar la forma de entender el mundo que tenemos hasta ahora", por lo que la condena de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre García Ortíz "me consolida en mi apuesta para dar el paso en Andalucía que es donde toca y donde creo que puedo ser en estos momentos más útil".

