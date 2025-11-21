Libertad con medidas de alejamiento para el detenido por agresión sexual a dos menores de 16 años en Burela (Lugo)

La jueza del Tribunal de Instancia de Viveiro, plaza 1, decretó la puesta en libertad de un hombre detenido por una agresión sexual a dos menores de 16 años en Burela.
Según ha indicado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre pasó a disposición judicial este miércoles y como medida la jueza le impuso la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado, así como la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros de los menores afectados y de comunicarse con ellos por cualquier medio.
El hombre está investigado por un delito de agresión sexual a menor de 16 años.
