Espana agencias

La condenada por asesinar en 2014 a la presidenta de Diputación de León consigue el primer permiso de salida

Guardar

Triana Martínez, condenada por el asesinatoen 2014 de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, ha obtenido por primera vez la validación de un permiso penitenciario por parte del juzgado de vigilancia penitenciaria, tras años de negativas y controversia sobre su progresión penitenciaria, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Cumple condena junto a su madre en el Centro Penitenciario de Asturias.

Triana Martínez cumple una condena de 20 años como cooperadora necesaria en el asesinato de Isabel Carrasco, ocurrido el 12 de mayo de 2014 en León. La víctima era entonces presidenta de la Diputación Provincial y líder del PP en la provincia.

Según los hechos probados, el crimen fue planificado por Triana y su madre, Montserrat González, como represalia tras el despido de la hija en la Diputación, acentuando así la motivación de venganza.

Desde 2019, cuando Triana cumplió la cuarta parte de su condena, ha solicitado reiteradamente permisos de salida ordinarios: hasta 27 solicitudes fueron denegadas sucesivamente por el juzgado. La Fiscalía se opuso en casi todos los casos, argumentando gravedad del delito y persistencia de riesgos penitenciarios.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nogueras (Junts) sobre la politización de la justicia: "No es un problema solo de la derecha"

Nogueras (Junts) sobre la politización

El TSJ de Madrid avala a un sargento de la Guardia Civil que quiere compatibilizar el servicio con una actividad privada

El TSJ de Madrid avala

Podemos acusa al TS de "quitarse de en medio" a García Ortiz por afectar a los "intereses políticos de Ayuso"

Podemos acusa al TS de

El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para revisar si les envía a prisión como piden las acusaciones

El Supremo cita a Ábalos

Sánchez recuerda el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch a manos de ETA hace 25 años

Sánchez recuerda el asesinato del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la nacionalidad española como

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf