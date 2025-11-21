Espana agencias

Illa pide afrontar el futuro con esperanza pese al "miedo" y riesgos que depara

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido este viernes afrontar con esperanza las oportunidades que depara el futuro pese al "miedo" y riesgos que puede generar.

Lo ha dicho en un mensaje de vídeo grabado que se ha emitido en el foro Metafuturo, organizado por Atresmedia, en una jornada que ha abierto el presidente del Grupo Planeta y Atresmedia, José Creuheras, y en la que también ha intervenido la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

"Un futuro, que como todo futuro es incierto, a algunos les provoca miedo y sólo ven riesgos, pero un futuro que también nos depara muchísimas oportunidades y que nosotros vemos con esperanza y confianza porque, en momento difíciles, hemos conseguido todos juntos superarlos", ha destacado Illa.

Tras pedir disculpas por su ausencia al estar en Madrid, ha manifestado que Cataluña está comprometida con el futuro, con la defensa de la pluralidad y la democracia, con la prosperidad compartida y con la lucha contra el cambio climático.

También ha asegurado que Cataluña está comprometida con el humanismo tecnológico y con los valores europeos: "Ese espacio compartido de economías de mercado reguladas que generan prosperidad, que lo hacen en regímenes democráticos en regímenes de libertad y con un estado social, un estado de bienestar que intenta no dejar a nadie atrás", ha añadido.

Posteriormente, ha tomado la palabra Paneque que ha reivindicado el valor de la honestidad en política y en el contexto actual.

HONESTIDAD

En su opinión, la política que se basa en la honestidad es la que fomenta el diálogo y el respeto, y considera que ello permite la crítica y la reflexión: "Sin esta columna vertebral, la democracia se sostiene sobre un terreno inestable", ha alertado la consellera.

"Y lamentablemente, hoy estamos en una sociedad en que las mentiras, con una velocidad y una capacidad de penetración impensables hace tan solo unos años, se dispersan, de hecho, más rápido incluso que la propia verdad", ha añadido.

Para Paneque, no se puede olvidar la vocación de servicio público que tiene la política frente a sistemas como las dictaduras y otros escenarios inciertos.

Tras erigir la honestidad como un pilar del estado democrático y un componente inseparable del derecho a la información y del derecho a expresarse en libertad, Paneque ha destacado el papel fundamental que pueden jugar los medios de comunicación.

Además, ha recordado que este viernes se cumplen 25 años del asesinato del exministro Ernest Lluch, que ha definido como una persona "de convicciones muy profundas y un defensor incansable de la libertad. una libertad entendida como la base del progreso individual y colectivo".

CREUHERAS

Al inicio del acto, Creuheras ha asegurado que hablar de futuro choca con la realidad actual porque "hay una inmediatez en todo".

"La realidad nos exige respuestas muy rápidas y una continua adaptación a los tiempos. No tenemos mucho tiempo para pensar. Parece que el tiempo se comprime y que todo sucederá mañana. No es que lo parezca, es que sucede", ha remarcado.

Según Creuheras, la velocidad marca las vidas de las personas, y en consecuencia su manera de pensar y actuar, por lo que defiende que "es bueno parar un momento" para reflexionar sobre lo que está pasando.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Maíllo (IU) califica de "vergüenza" la inhabilitación del fiscal general como "nueva fórmula de golpe de Estado"

Maíllo (IU) califica de "vergüenza"

Prisión para la detenida por estafar más de 5.000 euros a hoteles de lujo en Palma, que acababa de salir de la cárcel

Prisión para la detenida por

Jordà (ERC) acusa a Sánchez de no impulsar una reforma judicial "democrática que hacía falta"

Jordà (ERC) acusa a Sánchez

Clavijo llama a reflexionar y buscar la serenidad ante la "profunda crisis institucional" que se vive en España

Clavijo llama a reflexionar y

Tellado ve "acreditado" que el fiscal general es "un delincuente" y denuncia que se hable de "golpismo judicial"

Tellado ve "acreditado" que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el presidente de la

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Eduard Conti, economista, sobre la pensión de viudedad: “Hay mucha gente que se está gastando dinero en seguros de vida privados y no conoce los derechos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf