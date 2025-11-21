Espana agencias

El TSXG ratifica la condena de 28 años a un hombre por agredir sexualmente a las dos hijas de su pareja

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la condena de la Audiencia de Ourense a 28 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente, de manera continuada, a las dos hijas de su pareja, que tenían entre 12 y 13 años en el momento de los hechos.

Entre mayo de 2022 y hasta abril de 2023, el hombre, de nacionalidad portuguesa, agredió a las menores "en incontables ocasiones y prácticamente a diario, aprovechándose de la absoluta confianza" que su pareja tenía en él --llevaban juntos más de diez años-- para dejaras a su cargo.

El hombre aprovechaba que se quedaba en el domicilio solo con las menores para realizarles tocamientos e incluso penetrarlas vaginalmente.

En abril de 2023, una de las niñas le contó a su madre lo que ocurría y el acusado, tras una discusión con la entonces pareja, en la que aseguró que era ella la que se metía en la cama con él, abandonó el domicilio. La madre presentó denuncia dos días después y el hombre, tras su detención, ingresó en prisión provisional.

El TSXG desestima el recurso del condenado a un fallo de la Audiencia de Ourense que fijaba 14 años de prisión por cada uno de los dos delitos continuados de agresión sexual a menores de 16 años, al tiempo que fijaba no poder aproximarse ni comunicarse con las víctimas durante 24 años.

