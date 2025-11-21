El TSJM permite a La Falange manifestarse por el 20-N en Madrid al anular la prohibición de la Delegación de Gobierno

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) permitirá a La Falange manifestarse este viernes por el centro de la capital para conmemorar el 20-N al anular la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno.

Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sección número 10 de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por La Falange (FE) contra la resolución dictada el pasado martes por la Delegación del Gobierno en Madrid, que había prohibido una manifestación convocada por Manuel Andrino Lobo, en representación de la formación.

En el fallo, la Sala declara que la decisión de la Delegación del Gobierno "no es conforme a derecho", al impedir el desarrollo de la marcha en la fecha y recorrido inicialmente comunicados.

Los magistrados argumentan que la Delegación prohibió la manifestación basándose en la mera posibilidad futura e incierta de que se produjeran conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática o al Código Penal.

Señala además que "esas conjeturas no constituyen razones fundadas para restringir el derecho de reunión según la ley y la jurisprudencia", añadiendo que si durante la marcha se incumple la normativa, existen medidas legales para actuar 'expost', pero no puede prohibirse una manifestación por anticipar hipotéticos riesgos.

La manifestación está prevista para celebrarse entre las 21.00 y las 23.30 horas, con un itinerario que va desde la calle Marqués de la Ensenada hasta la confluencia de la calle de Ferraz con la calle Quintana.

Como consecuencia del fallo, los magistrados autorizan que los convocantes puedan manifestarse en la fecha y el recorrido previstos, al considerar que la prohibición no estaba debidamente justificada conforme a los derechos de reunión reconocidos en la normativa vigente.