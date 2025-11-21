Espana agencias

El TSJM permite a La Falange manifestarse por el 20-N en Madrid al anular la prohibición de la Delegación de Gobierno

Guardar

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) permitirá a La Falange manifestarse este viernes por el centro de la capital para conmemorar el 20-N al anular la prohibición dictada por la Delegación del Gobierno.

Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la Sección número 10 de lo Contencioso-Administrativo estima el recurso interpuesto por La Falange (FE) contra la resolución dictada el pasado martes por la Delegación del Gobierno en Madrid, que había prohibido una manifestación convocada por Manuel Andrino Lobo, en representación de la formación.

En el fallo, la Sala declara que la decisión de la Delegación del Gobierno "no es conforme a derecho", al impedir el desarrollo de la marcha en la fecha y recorrido inicialmente comunicados.

Los magistrados argumentan que la Delegación prohibió la manifestación basándose en la mera posibilidad futura e incierta de que se produjeran conductas contrarias a la Ley de Memoria Democrática o al Código Penal.

Señala además que "esas conjeturas no constituyen razones fundadas para restringir el derecho de reunión según la ley y la jurisprudencia", añadiendo que si durante la marcha se incumple la normativa, existen medidas legales para actuar 'expost', pero no puede prohibirse una manifestación por anticipar hipotéticos riesgos.

La manifestación está prevista para celebrarse entre las 21.00 y las 23.30 horas, con un itinerario que va desde la calle Marqués de la Ensenada hasta la confluencia de la calle de Ferraz con la calle Quintana.

Como consecuencia del fallo, los magistrados autorizan que los convocantes puedan manifestarse en la fecha y el recorrido previstos, al considerar que la prohibición no estaba debidamente justificada conforme a los derechos de reunión reconocidos en la normativa vigente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Libertad con medidas de alejamiento para el detenido por agresión sexual a dos menores de 16 años en Burela (Lugo)

Infobae

Almeida pide al delegado del Gobierno "que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez"

Almeida pide al delegado del

El PP centrará en vivienda, autónomos y financiación local el foro de alcaldes que celebrará los días 28 y 29 en Burgos

El PP centrará en vivienda,

Feijóo, tras alcanzar el precio de la vivienda un récord histórico: "Aquí no hay quien viva"

El líder del Partido Popular critica la gestión gubernamental tras el incremento sin precedentes en el valor de las propiedades, señalando dificultades de acceso a pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo y cuestionando la efectividad de las nuevas iniciativas oficiales

Feijóo, tras alcanzar el precio

Almeida ve tan preocupante que García Ortiz "sea un delincuente" como que el Gobierno "respalde a un delincuente"

Almeida ve tan preocupante que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”