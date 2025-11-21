El PP centrará en vivienda, autónomos y financiación local el foro de alcaldes que celebrará los días 28 y 29 en Burgos

El PP ha anunciado este viernes que el II Foro de alcaldes del PP de grandes ciudades que celebrará los días 28 y 29 de noviembre en Burgos estará centrado en políticas de acceso a la vivienda, los autónomos y la financiación de los entes locales.

"Vamos a hablar de lo que realmente preocupa hoy a la inmensa mayoría de los españoles", ha afirmado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo. Está previsto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, clausure estas jornadas del PP el próximo sábado.

Bendodo ha presentado esta cumbre de alcaldes en un acto en Barcelona junto a junto a las alcaldesas de Valencia y de Santander, María José Catalá y Gema Igual; los alcaldes de Badalona y Castelldefels (Barcelona), Xavier García Albiol y Manuel Reyes, y el líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

El foro reunirá a los alcaldes del PP de las ciudades de más de 100.000 habitantes, 35 de los cuales son populares: "3.350 alcaldes tiene el PP en toda España, más de 20.000 concejales. Por tanto, la mayoría del poder municipal de este país descansa y confía en el Partido Popular, y eso evidentemente es una gran responsabilidad", ha valorado Bendodo.

Ha detallado que abordarán la política del PP en vivienda, y ha criticado que la Mesa del Congreso no permita debatir la ley antiokupación de su partido que el Senado aprobó, y ha apuntado a que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no lo hace "porque sabe que saldría adelante", y que no gustaría a los socios más radicales del Gobierno, según ha añadido.

Sobre autónomos, ha opinado que son unos trabajadores "castigados por Pedro Sánchez", pero que desde los ayuntamientos se les puede ayudar; y respecto a la financiación local ha dicho que, mientras se debate un nuevo modelo de financiación autonómica, se debe hablar también de financiación municipal.

"Siempre que se hable de un nuevo modelo de financiación autonómica, para el PP será obligado que se hable al mismo tiempo de un nuevo modelo de financiación municipal. Como este Gobierno es más independentista que municipalista, podríamos decir, está ahogando a los ayuntamientos e impone nuevas cargas fiscales, como la tasa de basuras", ha manifestado.

MARÍA JOSÉ CATALÁ CRITICA LA ACTUACIÓN DE SÁNCHEZ EN VIVIENDA

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado que los alcaldes sufren lo que ha calificado de parálisis del Gobierno por la incapacidad de aprobar unos nuevos Presupuestos, y ha criticado la falta de "políticas eficientes de vivienda" del Ejecutivo central.

Ante esto, ha dicho que los alcaldes deben hacer lo que esté a su disposición; y sobre movilidad y sostenibilidad, ha abogado por una perspectiva que no sea "única y exclusivamente de prohibiciones" y ofreciendo alternativas a los ciudadanos, a la vez que ha destacado las cifras de reducción de los delitos en su ciudad.

GEMA IGUAL: "DEBEMOS PONER SOLUCIONES ENCIMA DE LA MESA"

Por su parte, Igual ha defendido hacer en los gobiernos lo mismo que su partido hace en la oposición: "Mucho tenemos para criticar, pero debemos de poner soluciones encima de la mesa", y ha criticado que la deuda nacional de España limite los recursos que pueden usar las administraciones locales, según ella.

Ha reclamado que la financiación de los ayuntamientos no dependa de subir impuestos y ahogar a los españoles por culpa del Gobierno: "Pedro Sánchez no puede ser un tapón. Nos queda más de año y medio de legislatura. Con o sin Pedro Sánchez, vamos a gobernar nuestras ciudades, vamos a devolver la credibilidad a la política".

XAVIER GARCÍA ALBIOL INCIDE EN LA INSEGURIDAD Y LA OKUPACIÓN

El alcalde Albiol ha situado como preocupaciones de los españoles la inseguridad, la delincuencia y la okupación ilegal que, según él, afecta de forma muy concreta a grandes ciudades, especialmente en Cataluña, por lo que será unos de los ejes del foro de alcaldes, junto a la inmigración.

En este ámbito, ha dicho que España necesita inmigración, pero de gente que viene "a trabajar, a adaptarse", y ha asegurado que la inmigración irregular está descontrolada por culpa de las leyes del Gobierno que, según ha sostenido, permiten situaciones donde se protege más a aquel que delinque que al resto de ciudadanos.

MANUEL REYES DEFIENDE REBAJAS DE IMPUESTOS

En su turno, el alcalde Reyes ha contrapuesto el aumento de impuestos y de presión fiscal que, ha dicho, se produce en otras ciudades socialistas, frente a las políticas de rebajas de impuestos el PP en sus municipios, algo que ha atribuido a la buena gestión de sus alcaldes.

"Es más importante que nunca la buena gestión de los alcaldes del Partido Popular, que se están convirtiendo en ese contrafuerte que permite a la sociedad seguir avanzando a pesar de tener un Gobierno que no gobierna, que no gestiona y que sigue generando problemas", ha valorado.

DANIEL SIRERA: "BARCELONA ES HOY LA CIUDAD MÁS INSEGURA DE ESPAÑA"

Finalmente, Sirera ha asegurado que Barcelona "es hoy la ciudad más insegura de España", y ha culpado al alcalde, Jaume Collboni, y al hecho que es una ciudad, según él, está abandonada por el consistorio, la Generalitat y el Gobierno.

Ha señalado problemas de hurtos, degradación del espacio público, multireincidencia, okupaciones ilegales y asentamientos, y lo ha contrapuesto a su modelo: "Donde gobierna el Partido Popular las ciudades funcionan mejor. Hay más orden, hay más seguridad, se pagan menos impuestos y hay más respeto por los vecinos".