Espana agencias

El PNV dice que la condena al fiscal general era "impensable" y cree "sorprendente" que quede "indemne un defraudador"

Guardar

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era "impensable" hasta hace poco y también cree "sorprendente" que pueda quedar "indemne un defaudador confeso", Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En todo caso, ha señalado que el Gobierno no tendrá "otro remedio" que acatar la sentencia, y ha eludido "meterse mucho" en esta "'tour de force' (demostración de fuerza) que llevan en los tribunales PSOE y PP".

El líder jeltzale se ha referido, de esta forma, al fallo del Tribunal Supremo que condena a García Ortiz al pago de 7.200 euros de multa y dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, por el que deberá pagar a González Amador 10.000 euros de indemnización.

Esteban, acompañado del secretario general del Partido Demócrata Europeo, Sandro Gozi, ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación en el BEC de Barakaldo (Bizkaia), que este viernes acoge el Congreso del PDE, con el lema 'All We Need is Democracy' (Todo lo que necesitamos es democracia).

El presidente del PNV ha insistido en que están "perplejos" ante el fallo del Tribunal Supremo después de ver el desarrollo del juicio "y las testificaciones que se habían hecho por parte de unos y de otros".

En todo caso, ha recordado que solo se conoce el fallo y no el contenido de la sentencia, algo que "se ha hecho una especie de costumbre", pero "hace bastante difícil opinar en detalle" sobre la decisión del TS.

"IMPENSABLE"

En todo caso, ha admitido que se está "en una situación impensable hace muy poco tiempo, y la verdad llama la atención de que el que parece que sale bien e indemne de todo esto es un defraudador confeso".

No obstante, ha dicho que, "más allá de todo eso" habrá que leer la sentencia cuando se haga pública, y el Gobierno no tendrá "otro remedio" que acatarla.

"La situación en sí nos sorprendió mucho en su momento, y el fallo, tal como se iban desarrollando las cosas, también, pero no tenemos nada más que decir", ha indicado, para eludir "meterse mucho" en esta "'tour de force' (demostración de fuerza) que llevan en los tribunales PSOE y PP".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Guardia Civil remite a Fiscalía la investigación por agresión de un menor a un compañero en La Guijarrosa (Córdoba)

La Guardia Civil remite a

Ayuso cree que fiscal general y Sánchez "cooperaron coordinados" con objetivo de "acabar" con ella "por vías ilegítimas"

Ayuso cree que fiscal general

Abascal dice que "no habrá democracia" hasta que Sánchez rinda cuentas por la corrupción, tras la condena a García Ortiz

Abascal dice que "no habrá

Tellado insta a Sánchez a asumir su "responsabilidad política" por nombrar a Ábalos y Cerdán: "Es la manzana podrida"

Tellado insta a Sánchez a

El juez exige a Be Disruptive y a tres directivos una fianza de 6,6 millones ante posible estafa

El juez exige a Be
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Pagos seguros y rápidos para

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

De Guindos destaca la buena evolución de la inflación y asegura que el nivel de tipos actual es “adecuado” un mes antes de la última reunión del BCE del año

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”