El inquilino investigado por un incendio mortal de Santander niega que se fuera y dice que avisó a los pisos inferiores

El inquilino del edificio Juan de la Cosa de Santander investigado por el incendio declarado el pasado mes de enero y en el que murieron tres residentes del inmueble -familiares entre sí, dos de ellos hermanos- ha negado este viernes ante el juez que instruye la causa que se marchara del lugar tras iniciarse el fuego.

Por contra, ha afirmado que, junto a otro vecino, avisó de las llamas y el humo -que se originaron en la habitación que tenía alquilada en el quinto piso izquierda- a residentes de las plantas inferiores y ha apuntado además que habló con un tercero, que en ese momento estaba limpiando la escalera.

Después, ha dicho que le dio "un ataque de ansiedad" y se fue del lugar, según ha indicado al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santander que dirige las pesquisas, y que ha incluido entre sus próximas diligencias la identificación de ese tercero al que se ha referido, al que citará como testigo.

Lo han trasladado así fuentes de la causa a Europa Press este viernes, después de la comparecencia en ese órgano judicial del inquilino implicado en los hechos, que ha optado por declarar (podía acogerse a su derecho a no hacerlo).

Está siendo investigado por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro por lo ocurrido en el número 33 de la calle Juan de la Cosa de Santander el 17 de enero de este año.

INGRESADO EN PSIQUIATRÍA

El implicado, natural del País Vasco, fue localizado al día siguiente del incendio en las inmediaciones del Faro de Mataleñas y derivado a Urgencias del Hospital Valdecilla, donde permaneció ingresado en la Unidad de Psiquiatría.

El juez le iba a tomar declaración entonces, una vez recibiera el alta médica y finalizara el ingreso hospitalario, pero cuando eso ocurrió estaba en paradero desconocido y, en consecuencia, en abril se decretó orden de búsqueda, detención y personación.

DETENIDO EN GUETXO CUANDO IBA A RENOVAR EL PASAPORTE

Fue detenido en agosto por la Policía Nacional de Bilbao en Guetxo, en la Unidad de Documentación del Cuerpo, cuando se disponía a renovar el pasaporte. Quedó en libertad y fue citado a declarar.

El incendio se localizó en un único foco primario en una de las habitaciones que se alquilaban del quinto izquierda y el origen no fue intencionado, siendo la causa más probable el uso de barritas de incienso, velas y aceites aromáticos, según concluyó la Policía, que descartó así un factor eléctrico.

