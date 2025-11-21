Espana agencias

El hombre que mató a su mujer en Baiona delante de sus hijos reconoce los hechos y acepta 25 años de cárcel

Guardar

La sección quinta de la Audiencia provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha condenado a Ángel R. D. a un total de veinticinco años de prisión como autor de un delito de asesinato y de dos delitos de lesiones psíquicas graves, tras reconocer en una vista de conformidad que mató a su exmujer, Beatriz L.G. delante de los dos hijos de ambos, en el domicilio de ella en Baiona, en febrero de 2023.

El magistrado ha declarado firme la sentencia tras manifestar las partes que no tienen intención de recurrirla. Además de las penas de prisión, el acusado ha sido condenado también a indemnizar en un total de 525.000 euros a sus hijos y a los hermanos de la fallecida.

La condena incluye también la prohibición de residir en la localidad de Baiona durante 30 años, la pérdida de la patria potestad y la prohibición de comunicarse o acercarse a menos de 500 metros de los niños.

Una vez celebrada esta vista e impuestas las penas, ya no será necesario celebrar el juicio que estaba señalado para la próxima semana, con tribunal de jurado, para enjuiciar estos hechos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN CON FOTO PROFESIONAL)

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Maíllo (IU) califica de "vergüenza" la inhabilitación del fiscal general como "nueva fórmula de golpe de Estado"

Maíllo (IU) califica de "vergüenza"

Prisión para la detenida por estafar más de 5.000 euros a hoteles de lujo en Palma, que acababa de salir de la cárcel

Prisión para la detenida por

Jordà (ERC) acusa a Sánchez de no impulsar una reforma judicial "democrática que hacía falta"

Jordà (ERC) acusa a Sánchez

Clavijo llama a reflexionar y buscar la serenidad ante la "profunda crisis institucional" que se vive en España

Clavijo llama a reflexionar y

Tellado ve "acreditado" que el fiscal general es "un delincuente" y denuncia que se hable de "golpismo judicial"

Tellado ve "acreditado" que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite el presidente de la

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro confirma que Mazón y Villaplana se reunieron en un reservado y salieron antes del restaurante en torno a las 19:00

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Eduard Conti, economista, sobre la pensión de viudedad: “Hay mucha gente que se está gastando dinero en seguros de vida privados y no conoce los derechos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf