El Gobierno aragonés tilda de "vergüenza" que Alegría (PSOE) "cargue contra el TS por no aceptar un fallo ejemplar"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha tildado este viernes de "vergüenza" que la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, "cargue contra el Tribunal Supremo por no aceptar un fallo ejemplar que pone de relieve que el sanchismo utiliza recursos del Estado para atacar ilegalmente a políticos rivales".

Ha respondido así a la intervención de Alegría en el Comité Regional del PSOE, donde ha afirmado que acata el fallo del TS de condena al finscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos, aunque a continuación ha expresado "perplejidad" y ha echado en falta la unanimidad del TS.

Vaquero ha afirmado posteriormente que "intentar minar la confianza de los ciudadanos en el pilar fundamental de la Constitución que es la Justicia es denigrar y vulnerar nuestro sistema democrático".

A juicio de la vicepresidenta, "Pilar Alegría recurre al falso mantra de los recortes en servicios públicos porque no puede usar la realidad para hacer política. La verdad es que el Gobierno de Jorge Azcón está destinando a los servicios públicos más recursos que nunca".

"En concreto, casi 200 millones más en Educación y 530 millones más en Sanidad que en el 2022, último año completo de un Gobierno socialista que recortó en un 4% el presupuesto sanitario y que destrozó el servicio de ambulancias que ha restituido ahora el ejecutivo del Partido Popular, que también está reduciendo la lista de espera quirúrgica que el PSOE intentó maquillar ocultando a 2.000 pacientes", ha continuado Mar Vaquero.

Desde el Gobierno de Aragón "lamentamos que el PSOE vuelva a intentar dividir generando confrontación dentro del modelo educativo que ellos mismos crearon, que es el modelo complementario de escuelas públicas y concertadas, ambas imprescindibles y ambas sustentadas con fondos públicos".

El Gobierno de Azcón "es el que ha hecho que los profesores de la pública dejen de ser los peor pagados de España y el que ha aumentado el número de profesores u auxiliares que había con el gobierno del PSOE. Este curso, aun con menos alumnos, superamos de media las 21.000 nóminas, frente a las 17.785 que había en 2022".

MÁS DOCENTES

"Contamos con unos 400 cupos más de docentes que el curso anterior, cuando ya se batieron todos los récords y estamos desplegando un acuerdo histórico de mejoras laborales y salariales para los docentes por valor de 126 millones hasta 2027".

"El acuerdo incluye un aumento retributivo del 7% para equipos directivos y el pago de tutorías --que ya se están aplicando para más de 4.300 docentes este curso-- así como la reducción horaria de docencia directa, adelantándonos al anteproyecto anunciado a bombo y platillo por Alegría, y un incremento salarial del 4,5% (el 2,25% en 2026 y el otro 2,25% en 2027".

Para Mar Vaquero, "resulta penoso que Pilar Alegría se oponga al progreso y la prosperidad de Aragón cuestionando las inversiones tecnológicas que está captando el Gobierno de Jorge Azcón".

La vicepresidenta ha indicado que según el estudio de la Fundación Basilio Paraíso sobre centros de datos, el impacto fiscal de estas infraestructuras en Aragón, estimado sin los proyectos de Vantage y Forestalia, será de entre 3.000 y 4.300 millones de euros los próximos 10 años para todas las administraciones --local, autonómica y estatal--.

Para Aragón serán entre 860 y 1.260 millones y una vez que operen a pleno rendimiento, se generará una fiscalidad recurrente para ayuntamientos y Gobierno de Aragón de hasta 370 millones euroa al año.

PALOS EN LAS RUEDAS

"En vez de poner palos en las ruedas, lo que tendría que hacer es colaborar en que su Gobierno destine a Aragón las mejoras energéticas que son esenciales para desarrollar todo el potencial de las inversiones anunciadas, aunque eso supondría dejar de privilegiar a los independentistas vascos y catalanes con sus cupos energéticos, cosa que nunca hará el Gobierno de Sánchez, del que es ministra portavoz, porque depende de sus votos para seguir agarrado al sillón de Moncloa a cualquier precio".

En este sentido, "Pilar Alegría siempre va a defender por encima de todo los intereses de Pedro Sánchez, sin importarle si eso perjudica a los aragoneses", ha aseverado.