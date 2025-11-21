Espana agencias

El dueño de El Ventorro declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local entre las 18.30 y las 19 horas el 29-O

Guardar

El dueño de El Ventorro, el restaurante donde comió el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre de 2024, ha declarado ante la jueza de Catarroja que ambos abandonaron ese día el local entre las 18.30 y las 19 horas.

El hostelero se ha pronunciado así en su declaración, en calidad de testigo, ante la instructora que investiga la gestión de la catastrófica dana, que ha dejado 229 víctimas mortales. Para esta jornada también está previsto que declare, a las 11.30 horas, el secretario general del PPCV y candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El dueño de El Ventorro fue citado en este procedimiento puesto que, según se desprende de una resolución de la jueza, fue la única persona que entraba y salía de la sala donde comían Mazón y la periodista --un reservado-- y por si pudo haber escuchado alguna llamada del 'president' con la exconsellera de Interior y Emergencias Salomé Pradas, investigada en la causa.

El testigo ha explicado que conoce a Carlos Mazón pero no guarda amistad ni enemistad con él, simplemente es cliente de su restaurante, según su testimonio.

Ha explicado que el día de la dana, Mazón y Vilaplana comieron en su restaurante, en un reservado que tiene en el primer piso, y ha indicado que la reserva se hizo desde la Generalitat dos o tres días antes.

El primero que llegó al restaurante fue Mazón, entre las 14.15 y las 14.30 horas, solo y sin escolta, y le sirvieron agua y unas olivas. Más tarde, sobre las 14.50 o las 15 horas, se acercó Vilaplana y se le acompañó hasta el reservado.

Una vez juntos, el hostelero ha explicado que subió el personalmente para tomar nota de lo que iban a comer y ambos permanecieron allí hasta las 18.30 o las 19 horas aproximadamente. "Más tarde de las 19 horas no y, como pronto, a las 18.25 horas", ha apostillado. A las 18.15 horas ya no quedaban más clientes en el restaurante, ha dicho.

(((Habrá ampliación)))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Nogueras (Junts) sobre la politización de la justicia: "No es un problema solo de la derecha"

Nogueras (Junts) sobre la politización

El TSJ de Madrid avala a un sargento de la Guardia Civil que quiere compatibilizar el servicio con una actividad privada

El TSJ de Madrid avala

Podemos acusa al TS de "quitarse de en medio" a García Ortiz por afectar a los "intereses políticos de Ayuso"

Podemos acusa al TS de

El Supremo cita a Ábalos y Koldo el 27 de noviembre para revisar si les envía a prisión como piden las acusaciones

El Supremo cita a Ábalos

Sánchez recuerda el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch a manos de ETA hace 25 años

Sánchez recuerda el asesinato del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la nacionalidad española como

Rechazan la nacionalidad española como sefardí a una ciudadana salvadoreña que dijo que sus apellidos tenían origen judío: su documentación no cumplía los requisitos

El dueño de El Ventorro asegura que Mazón salió del restaurante entre las 18:30 y las 19:00 junto a Villaplana

El Supremo cita a Ábalos y Koldo para revisar su entrada en la cárcel: acudirán el 27 de noviembre

Cuatro consejos para conducir de forma segura bajo la lluvia: “Es uno de los peligros más frecuentes de la carretera”

El nuevo radar de la DGT que no multa por exceso de velocidad: se considera una infracción grave y se castiga con 200 euros

ECONOMÍA

Precio del oro en España

Precio del oro en España hoy viernes 21 de noviembre: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Sergio Gutiérrez, especialista en el sector inmobiliario: “Se acabó alquilar habitaciones en 2026”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 21 de noviembre

DEPORTES

Andrés Iniesta tras el nacimiento

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf