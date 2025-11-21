Clavijo llama a reflexionar y buscar la serenidad ante la "profunda crisis institucional" que se vive en España

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha hecho un llamamiento a la reflexión y a buscar la serenidad ante la situación de "profunda crisis institucional" que se vive en la actualidad en España.

Durante unas declaraciones a los medios con motivo del acto en el que Felipe VI impondrá el Toisón de Oro a la Reina Doña Sofía enmarcado en la conmemoración del 50 aniversario de la monarquía, el canario comentó que esta efeméride llega en medio de una crisis en país.

"Estamos viviendo una crisis profunda institucional con populismos con la extrema derecha, un deterioro de las instituciones y una percepción de la ciudadanía de un deterioro de las propias instituciones y de la democracia", observó.

Aquí, el presidente aseguró que todo esto debería hacer reflexionar a la clase política nacional sobre "qué camino se quiere seguir" para el futuro de España.

"Y yo animo a que todos hagamos esa reflexión y busquemos la tranquilidad, la serenidad y, sobre todo, el respeto institucional", concluyó.