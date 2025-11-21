Espana agencias

Ayuso teme que Sánchez prepare "algo desquiciado" tras la condena al fiscal y avisa: "Son hechos propios de dictadura"

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, teme que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prepare "algo desquiciado" porque es "su modus operandi" tras la condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha avisado de que lo sucedido son hechos "propios de una dictadura".

Así lo ha expresado la dirigente autonómica desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en su primera intervención pública después de que el TS haya condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Tras ello, la dirigente regional ha exigido al presidente del Gobierno que asuma que "su juego ha llegado muy lejos" al actuar como "en una dictadura" y ha defendido que España necesita "una nueva etapa de cordura, convivencia y reputación institucional".

Ante esta noticia, la presidenta madrileña ha apelado a la "cordura de los españoles", la que asegura que "no asiste" a Sánchez, porque los políticos están "de ida y vuelta" pero las instituciones y la imagen de España ante el mundo "es lo que queda".

"España es mucho más que eso. España no quiso bandos en su momento y tampoco los quiere ahora. En ese siniestro muro que Pedro Sánchez ha levantado entre los españoles, que se quede él solo. Si quisiera un mínimo a España, lo que debe hacer es asumir de una vez por todas que este juego ha llegado muy lejos", ha valorado.

"Nosotros deseamos que todo esto pare de una vez. Deseamos que España comience a replantearse la idea de una nueva Transición como consecuencia de la maravillosa obra de 1975, y que ahora celebramos todos con el aniversario de la espléndida Monarquía española", ha defendido, a la vez que ha asegurado que España se encuentra "en el momento más delicado" desde entonces y que ahora solo puede ganar "la autocracia o la libertad".

Por ello, ha valorado que los españoles deben unirse en defensa de la democracia liberal, la separación de poderes, la convivencia y el Estado de Derecho porque sino este daño "será irreparable". "Las autocracias destruyen el andamiaje constitucional, la separación de poderes y las instituciones al servicio del líder, desde dentro. Y lo siembran todo de zozobra, sospecha y venganza", ha reprochado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Libertad con medidas de alejamiento para el detenido por agresión sexual a dos menores de 16 años en Burela (Lugo)

Infobae

Almeida pide al delegado del Gobierno "que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez"

Almeida pide al delegado del

El PP centrará en vivienda, autónomos y financiación local el foro de alcaldes que celebrará los días 28 y 29 en Burgos

El PP centrará en vivienda,

Feijóo, tras alcanzar el precio de la vivienda un récord histórico: "Aquí no hay quien viva"

El líder del Partido Popular critica la gestión gubernamental tras el incremento sin precedentes en el valor de las propiedades, señalando dificultades de acceso a pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo y cuestionando la efectividad de las nuevas iniciativas oficiales

Feijóo, tras alcanzar el precio

Almeida ve tan preocupante que García Ortiz "sea un delincuente" como que el Gobierno "respalde a un delincuente"

Almeida ve tan preocupante que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”