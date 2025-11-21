Espana agencias

Ana Redondo asegura que la sociedad española ya no consiente "que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este viernes que la sociedad española ya no "consiente que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador" después de que activistas de 'Femen Spain' denunciaran que un hombre les tocara los pechos durante una protesta antifranquista ante una parroquia que celebraba una misa en honor al dictador.

"Cómo de impune se tiene que sentir para agredir a dos mujeres delante de las cámaras", ha escrito Redondo en un mensaje en 'X', que recoge Europa Press, en el que ha indicado que "han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada".

"Pero la sociedad en general sí y ya no consentimos que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador. Nuestros cuerpos son nuestros", ha subrayado la titular de Igualdad.

También la secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha pedido defender la ley del 'sí es sí' para que los "machirulos" no se crean con el derecho a tocar "una teta".

En declaraciones a 'Mañaneros 360' de 'La 1', la eurodiputada ha denunciado que algunos hombres "están demasiado acostumbrados a considerar como normal esos actos de violencia sexual".

A este respecto, Montero ha agregado que la "derecha machista" está molesta con el derecho a la libertad sexual porque les quita poder y "dominio" sobre el cuerpo de las mujeres.

EuropaPress

