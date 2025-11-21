Almeida ve tan preocupante que García Ortiz "sea un delincuente" como que el Gobierno "respalde a un delincuente"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que tan preocupante es que el todavía fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "sea un delincuente" como que el Gobierno "respalde a un delicuente", para subrayar que "Pedro Sánchez no debe seguir como presidente del Gobierno".

Desde la Casa de la Villa, el primer edil ha lamentado que España viva "un momento de anormalidad democrática" después de conocerse la sentencia que inhabilita dos años a García Ortiz por revelación de datos reservados en relación con la filtración de un correo electrónico relativo a Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Almeida ha asegurado que no ha hablado con Ayuso desde el jueves tras conocerse el fallo del Supremo.

"Vivimos en un momento de anormalidad democrática. Jamás pensamos que la democracia española tuviera que hacer frente a un envite como que el fiscal general del Estado fuera declarado delincuente y, no solo eso, sino que se vea respaldado por el Gobierno de España, que ha lanzado mensajes que son insultantes en el ámbito de lo que debe ser un Estado social y democrático de derecho", ha manifestado el regidor.

Para él "tan preocupante es que el fiscal general del Estado sea un delincuente como que el Gobierno siga respaldando a ese delincuente, haciendo una oposición frontal a la justicia en España y poniendo a la justicia en el punto de mira de una política de confrontación a la que ha llevado ya a la sociedad civil".

Almeida ha cargado contra los "designios autoritarios de Pedro Sánchez". "No cabe ninguna duda de que el fiscal general del Estado avalado por Pedro Sánchez es un delincuente y que Pedro Sánchez tiene la responsabilidad política porque ha asumido en primera persona la línea de defensa al fiscal general del Estado", ha argumentado.

"QUIEN HA ESTADO DETRÁS DE LAS DECISIONES DEL FISCAL ES SÁNCHEZ"

Almeida ha recordado que fue Sánchez quien "dijo que había que pedirle perdón, que el fiscal general del Estado era inocente, que el Gobierno de España creía en su inocencia y, por tanto, el principal sostén político y quien ha estado detrás de todas las decisiones del fiscal general del Estado ha sido Pedro Sánchez". "Pedro Sánchez no debe seguir como presidente del Gobierno", ha resumido.

En la misma línea, Almeida cree que "para el 27 de noviembre Pedro Sánchez ya no debería ser presidente del Gobierno", fecha en la que el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha citado al exministro José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García a comparecer para resolver si les envía a prisión, como piden las acusaciones populares lideradas por el PP, de cara al juicio que se celebrará en contra de ambos por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que adjudicó el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

EL "SAINETE" SOCIALISTA

"Ábalos y Santos Cerdán eran los secretarios de Organización de Pedro Sánchez, no eran dos individuos aislados que pasaban por ahí, que son las dos personas que le permitieron ser secretario general del PSOE, que forman parte de una organización criminal, que uno ha salido de la cárcel y puede que el otro entre inmediatamente en ella, uno porque ya no hay riesgo de pruebas y el otro porque a lo mejor hay riesgo de fuga. Es que esto es un sainete".

Almeida ha insistido en que "Pedro Sánchez es quien ha permitido todo lo que está sucediendo en este momento, es quien ha sostenido a un delincuente al frente de la Fiscalía General del Estado, es quien sostiene a personas integrantes de una organización criminal como Ábalos y como Koldo" García.

Por todo ello, el alcalde cree que España vive "una situación de anormalidad democrática porque lo que está pasando no es compatible con una democracia sana y robusta". "Una democracia sana y robusta exige que la declaración como delincuente del fiscal general del Estado sea una asunción de responsabilidades políticas por parte de aquel que le nombró y que le sostuvo contra viento y marea", ha reiterado. "Los españoles no se merecen un presidente del gobierno como Pedro Sánchez", ha concluido.