Espana agencias

Almeida pide al delegado del Gobierno "que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez"

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez".

Lo ha hecho desde la presentación de la programación navideña, una vez que se ha conocido que Martín será interrogado este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Acudirá en calidad de expresidente de la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones primarias del PSOE de 2017, en las que recuperó la secretaría general del partido.

Almeida ha recordado que "el delegado del Gobierno está en el equipo de Sánchez desde el principio de las primarias y, por tanto, necesariamente tenía que saber quién era Koldo y quién era Santos Cerdán".

"Lo que tendrá que explicar es si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez, que es una pregunta que los españoles de la que los españoles tenemos derecho a conocer su respuesta", ha insistido.

Almeida ha apuntado a "la ejemplaridad en política, que exige que se sepa de dónde vienen los fondos que financiaron las primarias que permitieron el asalto de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE ya que el delegado del Gobierno estuvo desde el primer momento en ese equipo y era parte importante de él".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ana Redondo asegura que la sociedad española ya no consiente "que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador"

Ana Redondo asegura que la

Prohens celebra el orgullo de poder representar a Baleares en la imposición del Toisón de Oro a la reina Sofía

Prohens celebra el orgullo de

Libertad con medidas de alejamiento para el detenido por agresión sexual a dos menores de 16 años en Burela (Lugo)

Infobae

El PP centrará en vivienda, autónomos y financiación local el foro de alcaldes que celebrará los días 28 y 29 en Burgos

El PP centrará en vivienda,

Feijóo, tras alcanzar el precio de la vivienda un récord histórico: "Aquí no hay quien viva"

El líder del Partido Popular critica la gestión gubernamental tras el incremento sin precedentes en el valor de las propiedades, señalando dificultades de acceso a pesar de las medidas anunciadas por el Ejecutivo y cuestionando la efectividad de las nuevas iniciativas oficiales

Feijóo, tras alcanzar el precio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso reacciona a la condena

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

Laura Vargas, una colombiana que vive en España: “Por esta razón te puede parar la policía aquí”

Los profesores sacan la universidad a las calles de Madrid por la huelga en la educación pública

Dimite el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, investigado por mordidas en la compra de mascarillas

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 21 noviembre

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Pagos seguros y rápidos para autónomos: cómo gestionar tus cobros fácilmente con PayPal

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Así funciona Level Up, el programa de fidelización de Crypto.com con recompensas en criptoactivos

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”