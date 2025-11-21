Almeida pide al delegado del Gobierno "que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez".

Lo ha hecho desde la presentación de la programación navideña, una vez que se ha conocido que Martín será interrogado este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Acudirá en calidad de expresidente de la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las elecciones primarias del PSOE de 2017, en las que recuperó la secretaría general del partido.

Almeida ha recordado que "el delegado del Gobierno está en el equipo de Sánchez desde el principio de las primarias y, por tanto, necesariamente tenía que saber quién era Koldo y quién era Santos Cerdán".

"Lo que tendrá que explicar es si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez, que es una pregunta que los españoles de la que los españoles tenemos derecho a conocer su respuesta", ha insistido.

Almeida ha apuntado a "la ejemplaridad en política, que exige que se sepa de dónde vienen los fondos que financiaron las primarias que permitieron el asalto de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE ya que el delegado del Gobierno estuvo desde el primer momento en ese equipo y era parte importante de él".